نائب وزير الكهرباء تتفقد مركز تحكم القاهرة لمتابعة المشروعات

03:06 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025
    نائب وزير الكهرباء تتفقد مركز تحكم القاهرة (3)
    نائب وزير الكهرباء تتفقد مركز تحكم القاهرة (2)
كتب- محمد سامي:

تفقدت المهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مركز التحكم الإقليمي بالقاهرة؛ لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية والوقوف على آخر المستجدات، تنفيذًا لتوجيهات الوزير الدكتور محمود عصمت بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة.

رافقها خلال الزيارة المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس محمد رياض، العضو المتفرغ للمنطقة الشمالية بالشركة، والمهندس إيهاب عطية، رئيس منطقة القاهرة بالشركة.

وخلال الجولة، عقدت نائب الوزير اجتماعًا موسعًا مع عدد من الشركات المنفذة؛ لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات والعمل على إزالة أي معوقات، مؤكدة أهمية الالتزام بالجدول الزمني حفاظًا على استقرار الشبكة القومية الموحدة.

من جانبها، أكدت المهندسة منى رزق أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تواصل العمل والإشراف والمتابعة المستمرة؛ للانتهاء من جميع الأعمال المرتبطة بالمشروعات المستقبلية، بما يسهم في تطوير وتحسين أداء منظومة الكهرباء في مصر.

