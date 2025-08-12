إعلان

الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من نادي الزمالك ضد شوبير "حارس الأهلي"

02:47 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

المهندس خالد عبدالعزيز

كتب- محمد نصار:

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى من الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ضد برنامج «حارس الأهلي» تقديم الكابتن أحمد شوبير، المذاع عبر قناة «النادي الأهلى الفضائية» بزعم إذاعة بعض الأخبار دون التأكد من صحتها.

وبحسب بيان، جاء في شكوى نادي الزمالك، أن المشكو في حقه تعمد الإساءة والتحريض ضد جماهير النادي، بعبارات تحض على بث الكراهية والعنف وتحريض الجماهير ضد بعضها البعض، كما يتبنى حملة ممنهجة ضد مجلس إدارة النادي، دون ‏مراعاة للضوابط المهنية والإعلامية الواجب الالتزام بها‎.‎

وأرفق نادي الزمالك أسطوانة مدمجة تحتوي على تسجيل الحلقات محل الشكوى، مع تحديد الفقرات التي اعتبرها النادي مخالفة.

وأحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الشكوى إلى لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبحثها ودراسة ما جاء فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما تقضي به اللوائح المنظمة.

