وزير السياحة: إضافة 18 ألف غرفة فندقية هذا العام

كتب- محمد أبو بكر:

عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اجتماعًا موسعًا مع كبار مسئولي القطاع السياحي في البوسنة والهرسك، ضم ممثلين عن الكيانات السياحية والمدن، ورؤساء وممثلي شركات السياحة والفنادق والمطارات، ومسئولي الترويج السياحي، لبحث سبل التعاون المشترك وآليات تنمية الحركة السياحية الوافدة من البوسنة والهرسك إلى المقصد السياحي المصري.

يأتي ذلك؛ في إطار زيارته الرسمية إلى البوسنة والهرسك.

وبحسب بيان، شارك في اللقاء السفير وليد حجاج، سفير مصر في سراييفو، والمهندس أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

خطة الوزارة لتنمية السياحة

أكد الوزير أهمية التواصل المباشر مع منظمي الرحلات باعتبارهم عنصرًا رئيسيًا في دعم السياحة الوافدة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص السياحي هو قاطرة النمو في هذه الصناعة، بينما تركز الحكومة على تحسين البنية التحتية، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وتنظيم حملات ترويجية في الأسواق الدولية المستهدفة، وضمان جودة الخدمات المقدمة لتعزيز تنافسية المقصد المصري عالميًا.

واستعرض شريف فتحي، أبرز ملامح استراتيجية الوزارة، التي تهدف إلى إبراز مصر كوجهة سياحية أولى عالميًا بفضل تنوع منتجاتها، من السياحة الثقافية والشاطئية والروحانية، إلى السياحة النيلية وسياحة المغامرات وغيرها.

كما أشار إلى أن التوسع في الطاقة الفندقية يعد من أولويات الوزارة، مع استهداف مضاعفة عدد الغرف بحلول 2030، موضحًا أنه من المقرر إضافة 18 ألف غرفة جديدة خلال العام الجاري، بينها 6 آلاف أُضيفت بالفعل منذ بدايته، فضلًا عن تنظيم نشاط "شقق الإجازات" لضمان جودة الخدمات وسلامة السائحين.

فعاليات عالمية وقوافل تعريفية

وتطرق الوزير إلى استضافة مصر لفعاليات وحفلات عالمية في مدن سياحية مثل العلمين الجديدة وشرم الشيخ ومنطقة أهرامات الجيزة، مع إمكانية تنظيم رحلات تعريفية لممثلي شركات السياحة والمؤثرين من الجانبين، إضافة إلى قوافل سياحية وورش عمل لتعزيز التعاون.

من جانبه، أكد السفير وليد حجاج أن هذه الزيارة هي الأولى لوزير مصري إلى سراييفو منذ 15 عامًا، وتمثل خطوة مهمة نحو توثيق العلاقات الثنائية. فيما قدّم المهندس أحمد يوسف عرضًا حول أبرز المقومات السياحية المصرية وبرنامج تحفيز الطيران الذي أطلقته الوزارة لدعم الحركة السياحية، مشددًا على استعداد الهيئة لتنظيم ورش عمل في مصر تجمع منظمي الرحلات من البلدين.

وقد أعرب الحاضرون عن ترحيبهم بالوزير، مؤكدين رغبتهم في إعداد برامج سياحية للمقصد المصري لزيادة الحركة السياحية الوافدة من البوسنة والهرسك. وفي ختام اللقاء، استمع الوزير إلى مقترحات الحاضرين، موجّهًا الشكر لسفير مصر في سراييفو ولسفير البوسنة والهرسك في القاهرة على جهودهما في دعم العلاقات الثنائية.

يذكر أن وزير السياحة والآثار استهل زيارته إلى سراييفو بلقاء وزير خارجية البوسنة والهرسك، ضمن سلسلة اجتماعات رسمية لتعزيز التعاون بين البلدين.