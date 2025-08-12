إعلان

"الأعلى للإعلام" يستدعي مسئول صفحة الكابتن مصطفى يونس عبر يوتيوب

02:36 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

مصطفى يونس

كتب- محمد سامي:

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء المسؤول عن إدارة صفحة الكابتن مصطفى يونس، عبر موقع يوتيوب، لجلسة استماع بشأن الشكوى المقدمة من النادي الأهلي، وذلك بناءً على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس.

وكان النادي الأهلى قد تقدم بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد الكابتن مصطفى يونس، مؤكدًا فيها أنه دأب على ارتكاب العديد من التجاوزات في حق رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي على مدار أكثر من 5 سنوات، خلال استضافته في برامج تلفزيونية، وكذلك نشره وبثه تلك التجاوزات والإساءات عبر صفحته على موقع يوتيوب المسماه مصطفى يونس.

