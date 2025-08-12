كتب- محمد نصار:

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، لبحث التوسع في البرامج التدريبية للكوادر البشرية في القطاع الصحي، وتطوير برامج تدريبية شاملة تستهدف مختلف الفئات العمرية، بما في ذلك من تجاوزوا سن الستين، وذلك في إطار رؤية الدولة لتنمية الإنسان المصري وتزويده بالمهارات والمعارف اللازمة لدعم التنمية البشرية وتعزيز تقدم البلاد.

الوزير استهل اللقاء بتهنئة الدكتورة سلافة جويلي على ثقة القيادة السياسية في توليها منصبها، متمنيًا لها ولفريق عمل الأكاديمية التوفيق.

وأكد الوزير، الأهمية الاستراتيجية للتدريب كركيزة أساسية للتنمية، مشددًا على التزام الوزارة بتوفير كافة الإمكانيات لدعم التوسع في البرامج التدريبية المواكبة للتطورات العالمية، خاصة في القطاع الصحي والمجالات الحيوية الأخرى.

‎

كما أكد أن المعرفة والتدريب عنصران أساسيان لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة استهداف القرى والمناطق النائية ببرامج تدريبية ميسرة، تصل إلى المواطنين في أماكنهم، لتمكينهم من استثمار مهاراتهم وقدراتهم في بناء حياة أفضل ودعم المجتمع.

‎وتناول اللقاء مناقشة التوسع في البرامج التدريبية الموجهة لقيادات الصفين الثاني والثالث في مختلف القطاعات الحكومية، مع التركيز على إطلاق برامج متخصصة للعاملين بالمكاتب الفنية في القطاع الصحي، بالإضافة إلى تطوير برنامج مخصص لإدارة الأزمات والطوارئ.

‎من جانبها، أعربت الدكتورة سلافة جويلي، عن تقديرها للتعاون المثمر مع وزارة الصحة والسكان، مؤكدة أن الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التدريب يسهم في تعزيز كفاءة القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع الصحي، مؤكدة التزام الأكاديمية بتقديم برامج تدريبية مبتكرة تتماشى مع أحدث التطورات العالمية، لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز القدرات التنافسية.

‎حضر اللقاء من جانب وزارة الصحة والسكان، الدكتور محمد الطيب، نائب الوزير، والدكتور أحمد الجوهري، مستشار الوزير للمعاهد الفنية والتعليم الطبي المستمر، والدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، ومن جانب الأكاديمية الوطنية للتدريب، حضر الدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي، والدكتور محمد السنوسي، مدير المكتب التنفيذي.

اقرأ أيضًا:

وفاة الدكتور علي مصيلحي وزير التموين السابق

شديد الحرارة وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

اليوم.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الأوغندي في قصر الاتحادية

حمايةً لعمال الدليفري.. توجيهات رئاسية مهمة ووزير العمل يتوعد غير الملتزمين