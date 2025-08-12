وزير الطيران: مطار العلمين ركيزة لتنمية الساحل الشمالي الغربي

كتب- محمد أبو بكر:

أجرى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، جولة تفقدية في مطار العلمين الدولي، رافقه خلالها الطيار وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات، لمتابعة انتظام حركة التشغيل مع تزايد أعداد السياح والزوار القادمين من مختلف دول العالم، تزامنًا مع انطلاق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2025.

شملت الجولة صالات السفر والوصول، ومناطق إنهاء إجراءات الركاب، والخدمات الأرضية، إلى جانب غرف العمليات والتحكم، ومنطقتي البنوك والجمارك والجوازات. ووجّه الوزير برفع درجة الجاهزية وتيسير جميع الإجراءات، لضمان تقديم خدمات متميزة وتجربة سفر راقية تعكس مكانة مصر كمقصد سياحي عالمي.

وأكد "الحفني"، أن مطار العلمين الدولي يمثل ركيزة أساسية في خطة الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي، حيث يخدم مدينة العلمين الجديدة ومنطقة الساحل الشمالي، ويسهم في تنشيط الحركة الجوية والسياحية، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بتطوير المطار ليتكامل مع خطط التنمية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، باعتباره أحد المشروعات القومية الكبرى.

كما أشار إلى أن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2025، بما تتضمنه من أنشطة ثقافية وفنية وترفيهية، تعزز الإقبال السياحي وترسخ مكانة المدينة كأحد أبرز المقاصد السياحية في الشرق الأوسط.

وأشاد وزير الطيران، بجهود جميع العاملين بالمطار والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية، بما يضمن انسيابية الحركة ورفع كفاءة التشغيل، ويعكس الصورة الحضارية لمصر أمام ضيوفها.

