كتبت -داليا الظنيني :

رصد برنامج "ستوديو إكسترا"، في حلقة اليوم التي تقدمها الإعلاميتان منة فاروق ولما جبريل، عبر قناة "إكسترا نيوز"، معاناة أهالي محافظة الشرقية بسبب تكدس وازدحام التأمين الصحي بالزقازيق.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: "خلال الفترة الماضية، لاحظنا أن هناك زيادة في الشكاوى المتعلقة بالزحام، خاصة في فرع التأمين الصحي بشارع فاروق، بنسبة من 15% إلى 20%، وفي نفس الوقت، لاحظنا زيادة في معدلات التردد من 500 مريض، وبلغت 1000 مريض في بعض الأيام".

وأوضح: "اتخذنا إجراءات للتعامل مع هذه المشكلة، جزء منها ارتبط بإطلاق الحجز الإلكتروني من خلال المنظومة، أو من خلال الأرقام للحجز المسبق، حيث يمكن الاتصال بـ25743324 و257454226، وذلك قلل الكثافة بنسبة تقرب من 30% إلى 40%، وفي آخر 3 شهور، كان لدينا ما يقرب من 66 ألف و134 شخص حجزوا من التليفون أو الموقع".

وواصل: "هناك شكاوى متعلقة بالخدمات في تخصصات معينة، وتعاملنا بأنه جرى توقيع بروتوكول مع غرفة الرعاية الصحية لإدخال مجموعة من المستشفيات الخاصة لتقديم الخدمات على حساب التأمين الصحي، وبالتالي، فإننا بذلك نزود شبكة مقدمي الخدمة، وذلك بداية من شهر يوليو الماضي، وبالتالي، فإن ذلك، سيؤدي إلى زيادة أماكن تقديم الخدمة".

وأردف: "قمنا بمد فترات العمل حتى الساعة السادسة مساء فيما يتعلق بسحب العينات بالمعامل، وحتى الساعة الثامنة بالنسبة للعيادة، وكان هناك شكاوى في قسم الرمد، فزودنا عدد العيادات في غير المكان الذي يشتكون منه، وأصبح لدينا 8 عيادات تقدم الخدمة".