أحمد موسى: عمرو واكد أداة لأجهزة استخباراتية وجماعة الإخوان الإرهابية

كتبت- داليا الظنيني :

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الممثل الهارب عمرو واكد أداة لأجهزة استخباراتية وجماعة الإخوان الإرهابية، وتحركاته تستهدف مصر وشعبها.

وأوضح "موسى"، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي ،المذاع على قناة صدى البلد، أن واكد يتعاون مع شخص آخر يدعى محمود وهبة تحت مسمى "تكنوقراط مصر"، ويزعم أنهما يعملان لصالح أجهزة صهيونية ضد البلاد.

واستعرض موسى تغريدة أخيرة لعمرو واكد، التي يهدد فيها رجال الشرطة والجيش، مؤكداً أن هذا الكلام يعني وجود تنظيمات إرهابية سرية مثل "حركة حسم"، التي يتم تجهيزها لتنفيذ عمليات داخل مصر .

وذكر واقعة حدثت في عام 2011، حيث اتهم واكد بالتعاون مع قيادات من جماعة الإخوان الإرهابية، مثل محمد البلتاجي، بالاستيلاء على مكتب شركة سياحة في ميدان التحرير، واحتجاز مواطنين وتعذيبهم، مع قيام واكد بتصوير هذه الأحداث.

وأكد موسى أن هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم، ويجب أن يحاسب عليها واكد لمشاركته في تعذيب مواطنين أبرياء.

كما عرض موسى عدداً من التعليقات التي انتقدت تصريحات واكد الأخيرة، وأكدت تمسك المصريين ببلدهم ورفضهم لأي محاولات لزعزعة الاستقرار.