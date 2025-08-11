كتب- محمد أبو بكر:

علَّق النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على زيارة خليل الحية إلى القاهرة ضمن الوفد المفاوض لحركة حماس.

وقال النائب محمد عبد العزيز: أهلًا وسهلًا بالمناضل الكبير خليل الحية الذي يزور القاهرة قادمًا من مقر إقامته في فنادق الدوحة ضمن الوفد المفاوض للحركة.

وأضاف عبد العزيز، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": إنني أقترح أن يقود خليل الحية بنفسه وكل فرد في الوفد، شاحنة مساعدات ويدخل بها لأهلنا في قطاع غزة.

وأوضح النائب: لا شك أن الأخ خليل الحية كمناضل كبير لا يخشى في الحق لومة لائم، وسيفعل هذه الخطوة لكسر الحصار.

كان خليل الحية زعم الآتي، حسب ما تحدث سابقًا: نرفض المسرحيات الهزلية التي تسمى بعمليات الإنزال الجوي والتي لا تعدو كونها دعاية للتعمية على الجريمة، ولا أدل على ذلك أن كل خمس عمليات إنزال جوي تساوي شاحنة صغيرة، والخطوة الحقيقية هي فتح المعابر ودخول المساعدات بطريقة كريمة لشعبنا، وهذا ما كفلته القوانين الدولية حتى في وقت الحرب.

وأضاف الحية: أمتنا العربية والإسلامية، إن شعبنا الفلسطيني يشعر بحالة كبيرة من الخذلان؛ حيث في الوقت الذي يلاقي فيه الأهوال والمجازر والتجويع الذي فاق كل تصور، وما نشاهده من أطفال تقتل جوعًا ورجال لا يقوون على الوقوف، ونساء يبكين ضعفًا ويتضورون جوعًا، وأمام هذا كله لا يتفهم أحد من شعبنا أن تبقى أمتنا العظيمة التي تملك الكثير من المقدرات والقدرات عاجزة أمام حرب الإبادة والتجويع ومنع إدخال المساعدات والماء والدواء لأهل غزة كرام الناس.

وتابع الحية: أما آن الأوان لتتحرك الأمة؟ أما آن الأوان لتتحرك الأمة عمليًّا لكسر الحصار عن غزة؟ لإيصال الطعام والماء والدواء لأهلكم وإخوانكم؟

وأضاف الحية: أشقاءنا في مصر الكنانة، نخاطبكم بمكانة مصر السياسية والاجتماعية في أمتنا وفي الساحة الدولية، وندرك أنكم تتألمون لألم أهلكم وإخوانكم في غزة.. يا أهل مصر، أيموت إخوانكم في غزة من الجوع وهم على حدودكم؟ وعلى مقربة منكم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن معبر رفح تم تدميره أربع مرات من الجانب الفلسطيني، وفي كل مرة نقوم بترميمه.

وأكد الرئيس السيسي صعوبة إدخال المساعدات عبر معبر رفح؛ لأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتمركز على الجانب الفلسطيني منه.

وشدد الرئيس السيسي على أن مصر لم تتخلَّ عن دورها في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة أو أنها تشارك في حصار القطاع، مؤكدًا ضرورة وقف التصعيد وإنهاء الحرب على غزة ودعم الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال الرئيس إن مصر تقوم بجهود كبيرة من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، وستظل بوابة لدخول المساعدات لشعب فلسطين وليست بوابة لتهجيره.

ولفت الرئيس السيسي إلى أن الضمير الإنساني يقف متفرجًا على ما يحدث في قطاع غزة، منوهًا بالجهود المصرية لإدخال المساعدات للشعب الفلسطيني، وأن أكثر من 70% من المساعدات خلال الفترة الماضية تقوم مصر بتقديمها، ولم تتخل يومًا عن دورها الداعم لشعب فلسطين.

ويزور وفد قيادي من حركة حماس، مصر اليوم الإثنين، ضمن مساعي الوسطاء لاستئناف المفاوضات والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة تبادل أسرى.

