"أعراض صامتة".. لماذا يصنف سرطان المبيض كأحد أخطر الأورام النسائية؟

كتب - أحمد جمعة:

يُعد سرطان المبيض أحد أكثر الأورام النسائية خطورة، إذ يحتل مراتب متقدمة بين أسباب وفيات النساء الناتجة عن السرطان عالميًا، ويكمن خطره في أن أعراضه المبكرة غالبًا ما تكون غير محددة، مما يؤدي إلى اكتشافه في مراحل متأخرة، حيث تتراجع نسب الشفاء وترتفع تكلفة العلاج.

وقالت هيئة الدواء، إن سرطان المبيض هو أحد أكثر أنواع الأورام شيوعًا بين النساء، لافتة إلى أنه كلما كان الاكتشاف مبكرًا، كل ما زادت فرص العلاج والشفاء.

ووفقًا لأحدث تقارير الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، يُسجَّل سنويًا ما يزيد على 300 ألف حالة إصابة جديدة بسرطان المبيض حول العالم، فيما تتجاوز الوفيات 200 ألف حالة، مما يعكس شدة خطورته وصعوبة السيطرة عليه في مراحله المتأخرة.

ويُصنف المرض ضمن "الأورام الصامتة" نظرًا لأن أعراضه، التي تشمل:

* انتفاخ البطن أو التورم

* الشعور السريع بالشبع عند تناول الطعام.

* فقدان الوزن

* الشعور بالانزعاج في منطقة الحوض

* الإرهاق

* ألم الظهر

* تغيرات في وتيرة التغوط، كالإصابة بالإمساك

* الحاجة المتكررة للتبول

وتشير الدراسات إلى أن عوامل الخطر تشمل التقدم في العمر، والتاريخ العائلي للإصابة بأورام المبيض أو الثدي، والطفرات الجينية، إلى جانب بعض العوامل الهرمونية والبيئية.

وفي المقابل، يوصي الخبراء بضرورة إجراء الفحوص الدورية للسيدات الأكثر عرضة، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي حول المرض، باعتبار أن الكشف المبكر يرفع معدلات البقاء على قيد الحياة إلى أكثر من 90% في المراحل الأولى.

ما أسباب الإصابة؟

وفق موقع "مايو كلينك" الطبي المتخصص، لم تتضح بعد أسباب الإصابة بسرطان المِبيَض، رغم أن الأطباء قد حددوا عدة عوامل يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بهذا المرض.

ويعتبر الأطباء أن سرطان المِبيَض يبدأ عند حدوث تغييرات (طفرات) في الحمض النووي للخلايا الموجودة في أنسجة المبيض أو الخلايا المجاورة لها.

نصائح مهمة

وقدمت هيئة الدواء عددًا من النصائح لتقليل خطر الإصابة بسرطان المبيض، تشمل:

* ممارسة الرياضة 30 دقيقة يوميًا، بما يقلل من خطر الإصابة بنسبة 20%

* الاهتمام بتناول أطعمة غنية بفيتامين "د" و"أ".

*تجنب استخدام بودرة التلك، لأنها قد تحتوي على مواد ضارة.

* الحرص على الرضاعة الطبيعية لأنها تقلل من خطر الإصابة.

