بيان مهم من السياحة بشأن حجوزات موسم الحج 2025-2026.. تفاصيل

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة خطابًا دوريًا برقم (213) لسنة 2025، موجهاً إلى الممثلين القانونيين لشركات السياحة، تزامناً مع بدء الإجراءات التحضيرية لموسم الحج الجديد 1447 هـ.

وأشارت الغرفة، بحسب خطاب لها - حصل "مصراوي" على نسخة منه، إلى ما ورد من وزارة السياحة والآثار ووزارة الحج والعمرة بشأن الجدول الزمني لإتمام إجراءات موسم الحج الجديد 1447 هـ، والذي يمتد من 15 إلى 29 صفر 1447 هـ الموافق من 9 إلى 23 أغسطس 2025.

جاء ذلك بهدف تأكيد الاحتفاظ بالمخيمات التي تم حجزها في موسم حج 1446 هـ عبر منصة "المسار الإلكتروني".

وشددت الغرفة على ضرورة قيام شركات السياحة الراغبة في الاشتراك بقرعة الحج السياحي بسداد مبلغ مالي بالريال السعودي وفقًا للمستوى المنفذ، وذلك عبر حساب حجز مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة (حجز الأرض)، بالإضافة إلى تسديد باقات الخدمات الأساسية خلال الفترة من 11 أغسطس وحتى 25 أغسطس 2025.

وتضمن الخطاب تفاصيل المبالغ المطلوب إيداعها كالتالي:

خمس نجوم – أبراج: 100 ألف ريال سعودي

خمس نجوم – مخيمات: 80 ألف ريال سعودي

اقتصادي (كافة وسائل السفر): 50 ألف ريال سعودي

كما أوضحت الغرفة بيانات الحساب البنكي للإيداع:

اسم البنك: بنك مصر

رقم الحساب: 1350137000000137

IBAN: EG520002013501350137000000137

العملة: ريال سعودي

وبحسب الخطاب، تم التنويه بشدة على مندوب كل شركة ضرورة التأكد من صحة بيانات الحساب البنكي لبنك مصر عند إيداع المبالغ، وذلك من خلال المستند المرفق، لضمان صحة التحويلات.

وأكدت الغرفة أنه يجب رفع قسيمة الإيداع أو التحويل على موقع الغرفة الإلكتروني وفقاً للخطوات المحددة لضمان تسجيل الحجز بشكل رسمي.

يُذكر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن التنسيق المستمر بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الحج والعمرة لضمان نجاح موسم الحج وتوفير أفضل الخدمات للحجاج.

