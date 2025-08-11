إعلان

تكريم اسم الفنان لطفي لبيب والإعلامي عمرو الليثي بمهرجان إبداع للشباب- (25 صورة)

12:41 ص الإثنين 11 أغسطس 2025
    الدورة الخامسة من مهرجان إبداع لمراكز الشباب
    الدورة الخامسة من مهرجان إبداع لمراكز الشباب
    الدورة الخامسة من مهرجان إبداع لمراكز الشباب (5)
    الدورة الخامسة من مهرجان إبداع لمراكز الشباب (6)
    الدورة الخامسة من مهرجان إبداع لمراكز الشباب (8)
    الدورة الخامسة من مهرجان إبداع لمراكز الشباب (9)
    الدورة الخامسة من مهرجان إبداع لمراكز الشباب (7)
    الدورة الخامسة من مهرجان إبداع لمراكز الشباب
    الدورة الخامسة من مهرجان إبداع لمراكز الشباب
    الدورة الخامسة من مهرجان إبداع لمراكز الشباب
    الدورة الخامسة من مهرجان إبداع لمراكز الشباب
    الدورة الخامسة من مهرجان إبداع لمراكز الشباب
    الدورة الخامسة من مهرجان إبداع لمراكز الشباب
    الدورة الخامسة من مهرجان إبداع لمراكز الشباب
    الدورة الخامسة من مهرجان إبداع لمراكز الشباب
    الدورة الخامسة من مهرجان إبداع لمراكز الشباب
    الدورة الخامسة من مهرجان إبداع لمراكز الشباب
    الدورة الخامسة من مهرجان إبداع لمراكز الشباب
    الدورة الخامسة من مهرجان إبداع لمراكز الشباب
    الدورة الخامسة من مهرجان إبداع لمراكز الشباب
    الدورة الخامسة من مهرجان إبداع لمراكز الشباب
    الدورة الخامسة من مهرجان إبداع لمراكز الشباب
    الدورة الخامسة من مهرجان إبداع لمراكز الشباب
    الدورة الخامسة من مهرجان إبداع لمراكز الشباب (10)
كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصوير- هاني رجب:

اختتمت اليوم الأحد الدورة الخامسة من مهرجان "إبداع" لمراكز الشباب برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وذلك على مسرح الجلاء، بحضور عدد من قيادات الدولة ونخبة من نجوم الفن والإعلام.

وكرّم وزير الشباب خلال الحفل اسم الفنان الراحل لطفي لبيب، والإعلامي الدكتور عمرو الليثي وتم منحه درع الوزارة وتسمية "سفير مهرجان إبداع مراكز الشباب"، تقديراً لمسيرته الإعلامية الحافلة وبرامجه التي تدعم الشباب المبدع عبر السنوات.

كما تم تكريم عدد من الفنانين منهم الفنانة نهال عنبر ومنى عبدالغني والفنانة شيري عادل والفنان فتوح أحمد والفنان مفيد عاشور والفنان محمد عبد الودود، وشهد الحفل حضور محافظ الجيزة والدقهلية واللواء محمد رجب رئيس الشؤون المعنوية ونائب محافظ البحيرة.

مهرجان "إبداع" نسخته السادسة يهدف إلى تحفيز الشباب على تطوير مواهبهم في الأدب والفن والعلوم والاجتماع، مع التركيز على الابتكار، ويعتبر منصة لعرض المواهب وتكريم الفائزين.

لطفي لبيب عمرو الليثي مهرجان إبداع
