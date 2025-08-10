البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6.2 درجة يهز تركيا

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية تفاصيل الهزة الأرضية التي تعرضت لها تركيا اليوم.

وقال المعهد: سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية هزة أرضية يوم الأحد الموافق 10 أغسطس 2025، وجاءت تفاصيلها على النحو التالي:

الوقت: 7:53:47 مساءً بالتوقيت المحلي

القوة: 6.2 درجة على مقياس ريختر

الموقع: 877 كيلومتر شمال مدينة مرسى مطروح

خط العرض: 39.19 شمالاً

خط الطول: 28.09 شرقاً

العمق: 10.90 كم