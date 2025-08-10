البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6.2 درجة يهز تركيا
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية تفاصيل الهزة الأرضية التي تعرضت لها تركيا اليوم.
وقال المعهد: سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية هزة أرضية يوم الأحد الموافق 10 أغسطس 2025، وجاءت تفاصيلها على النحو التالي:
الوقت: 7:53:47 مساءً بالتوقيت المحلي
القوة: 6.2 درجة على مقياس ريختر
الموقع: 877 كيلومتر شمال مدينة مرسى مطروح
خط العرض: 39.19 شمالاً
خط الطول: 28.09 شرقاً
العمق: 10.90 كم
