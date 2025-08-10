إعلان

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6.2 درجة يهز تركيا

08:54 م الأحد 10 أغسطس 2025

زلزال بقوة 6.2 درجة يهز تركيا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية تفاصيل الهزة الأرضية التي تعرضت لها تركيا اليوم.

وقال المعهد: سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية هزة أرضية يوم الأحد الموافق 10 أغسطس 2025، وجاءت تفاصيلها على النحو التالي:

الوقت: 7:53:47 مساءً بالتوقيت المحلي

القوة: 6.2 درجة على مقياس ريختر

الموقع: 877 كيلومتر شمال مدينة مرسى مطروح

خط العرض: 39.19 شمالاً

خط الطول: 28.09 شرقاً

العمق: 10.90 كم

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ريختر زلزال تركيا هزة أرضية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

موجة شديدة الحرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة
حقيقة فيديو شكر نتنياهو للسيسي: لولاه لكانت إسرائيل في ورطة
التطبيق من يونيو 2025.. رسوم تُخصم من عداد الكهرباء "أبو كارت" عند الشحن
رغم ارتفاع السجائر.. لماذا تراجع التضخم الشهري والسنوي في يوليو؟