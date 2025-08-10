كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن معدلات هطول الأمطار على أجزاء من حوض النيل الأزرق تشهد انخفاضًا عن المعدلات الطبيعية خلال الأسبوع الجاري من (5 – 12 أغسطس)، استمرارًا لما حدث في شهر يوليو وأوائل أغسطس، وفقًا لتقديرات مركز إيجاد للتنبؤات المناخية، ورصد الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA).

وأوضح "شراقي"، أن التخزين العام الماضي في سد النهضة توقف عند 60 مليار متر مكعب عند منسوب 638 مترًا، تم استخدام 5 مليارات متر مكعب منها، بجانب الإيراد اليومي من بحيرة تانا (10 ملايين متر مكعب) لتشغيل التوربينات، والتي كان من المتوقع أن تستهلك أكثر من 30 مليار متر مكعب في حالة التشغيل المتوسط.

وأشار إلى أن موسم الأمطار بدأ أول يوليو وكان مخزون البحيرة حينها نحو 55 مليار متر مكعب، وتحتاج إلى 9 مليارات متر مكعب إضافية لفيضان المياه من أعلى الممر الأوسط، وقد تم تخزين معظمها بالفعل، ومن المنتظر تدفق المياه في أي وقت.

وأكد "شراقي"، أن مستوى التخزين في السد العالي مطمئن، ولن يتأثر بتأخر مرور المياه من سد النهضة أو بانخفاض معدلات الأمطار في إثيوبيا خلال الأسابيع الماضية، متوقعًا زيادة الأمطار في بقية الموسم حتى نهايته مطلع نوفمبر المقبل.