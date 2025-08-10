إعلان

رئيس الوطنية للصحافة يكشف عن قيمة زيادة بدل الصحفيين

05:23 م الأحد 10 أغسطس 2025

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن تفاصيل زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا التي وافق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم.

وقال الشوربجي في مداخلة هاتفية على اكسترا نيوز، أن الرئيس وافق على زيادة البدل بـ600 جنيه ليصبح قيمة البدل بعد الزيادة 4500 جنيه .

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن لقاء الرئيس السيسي اليوم تطرق إلى وضع خريطة طريق لتطوير الإعلام المصري وذلك بالاستعانة بالخبرات من كافة الأطياف المختلفة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل الاجتماع بتوجيه التحية والتقدير لجميع العاملين في قطاع الإعلام، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يضطلع به الإعلام المصري في بناء الشخصية الوطنية، وتشكيل وعي المواطنين، وتعريفهم بالمستجدات والتطورات على الساحتين المحلية والدولية، إلى جانب إبراز الإنجازات المحققة، والارتقاء بالذوق العام، وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية.

