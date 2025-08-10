إعلان

أول تعليق من رئيس "الوطنية للصحافة" على توجيهات السيسي بزيادة بدل الصحفيين

04:54 م الأحد 10 أغسطس 2025

المهندس عبد الصادق الشوربجي

كتب- عمرو صالح:

أعرب المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على لفتته الكريمة بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين؛ وهو ما يعكس تقدير الرئيس للصحافة المصرية ودورها كإحدى أدوات القوى الناعمة لمصر .

وأكد الشوربجي، في تصريحات له، اليوم الأحد، أن الصحافة المصرية وفي القلب منها الصحافة القومية مستمرة في القيام بدورها التنويري والوطني؛ خصوصًا في ظل الظروف الراهنة والتحديات الصعبة التي تواجه وطننا الحبيب.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن الصحافة المصرية سوف تظل رافدًا مهمًّا في مسيرة تشكيل الوعي الوطني وبناء الإنسان، بما يُسهم في الارتقاء بالوطن في ظل مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

