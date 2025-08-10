كتب- أحمد جمعة:

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ28 لعام 2025، عن الفترة من 2- 8 أغسطس، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة؛ على رأسها تنفيذ الإدارة العامة للرقابة على المصانع 110 مأمورية تفتيشية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، وتم تسجيل 5 منشآت بعموم الجمهورية خلال الأسبوع الماضي.

50 زيارة فحص وتفتيش واعتماد

وقامت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 50 زيارة فحص وتفتيش واعتماد، وتم تسجيل 3 منشآت بالهيئة خلال الأسبوع الماضي (مراكز تعبئة)، وأصدرت الإدارة 444 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 393 شركة.

عدد الرسائل الغذائية المصدرة

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3470 رسالة غذائية بنحو 170 ألف طن، صادرة عن 1200 شركة مصدرة، وقد شملت هذه الرسائل ما يقرب من 650 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت خضراوات ودرنات، وفواكه، ودقيقًا، ومحضرات خضراوات وفواكه ومنتجات غذائية متنوعة.

البطاطا في صدارة الصادرات

وجاءت صادرات البطاطا الحلوة في صدارة الخضراوات المصرية خلال الأسبوع الماضي بواقع 7 آلاف طن، تلتها البطاطس والفاصولياء بأنواعها بنحو 6 آلاف طن لكل منهما، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضراوات المصدرة 47 صنفًا بنحو 33 ألف طن.

وتصدرت الفراولة قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 10 آلاف طن، تلتها المانجو بنحو 7 آلاف طن، ثم عنب طازج بإجمالي 3 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 28 صنفًا بإجمالي 30 ألف طن.

أمريكا والسعودية في صدارة المستوردين

وتوزعت هذه الصادرات على عدد كبير من الأسواق الدولية، حيث جاءت أمريكا والسعودية والسودان والصومال ضمن أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية من إجمالي 166 دولة مستوردة خلال الأسبوع.

المنافذ التصديرية

احتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 580 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ560 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة الدولي بإجمالي 410 رسالة.

715 شهادة صحية للتصدير

وأصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 715 شهادة صحية للتصدير، وفقًا للآلية المعتمدة منذ مطلع العام، بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 1810 رسائل، بإجمالي كمية تُقدّر بــ245 ألف طن، مستوردة من قِبل 830 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، فول الصويا، زيوتًا متنوعة وفولًا بلديًّا، وتصدرت أوكرانيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا وماليزيا، من بين إجمالي 80 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصرية.

ميناء الإسكندرية في المركز الأول

واستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 572 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة الدولي في المركز الثاني بــ365 رسالة، ثم ميناء بورسعيد بـ265 رسالة.

الإفراجات الجمركية

تم الإفراج عن 1031 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 400 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 80 رسالة، وفي ما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ65 مستوردًا خلال نفس الفترة.

وواصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم خلال الأسبوع تسجيل 45 منتجًا غذائيًّا وفحص 304 منتجات جديدة، إلى جانب إصدار 2 شهادة بيع حر، ونفّذت الإدارة عددًا من الزيارات الرقابية واعتمدت 18 شركة عاملة في هذا القطاع.

وقامت غرفة العمليات بالهيئة، التابعة لإدارة السلع الاستراتيجية، بإجراء متابعة ميدانية لمراجعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجهها، وذلك بالتنسيق المستمر مع غرفة عمليات وزارة التموين وكل الجهات المعنية داخل كل محافظة، لضمان كفاءة الأداء وتجاوز أية تحديات محتملة، كما نفذت الإدارة 34 زيارة تفتيش لمواقع تخزين القمح، بالإضافة إلى زيارة لمضارب الأرز، وتم تسجيل 1 منشأة لتداول الأرز.

45 شكوى

واستقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 45 شكوى واردة من جهات متعددة؛ من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، إلى جانب الشكاوى المقدمة مباشرة للهيئة، وقد تم الانتهاء من معالجة 27 شكوى، في حين يجري حاليًّا فحص 18 شكوى لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

استهداف 333 منشأة غذائية

ونفّذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات رقابية ميدانية استهدفت 333 منشأة غذائية بعدد من المحافظات، شملت الغربية، الدقهلية، الشرقية، سوهاج، كفر الشيخ، البحيرة وأسوان، وهدفت هذه الحملات إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بحق المنشآت التي رُصدت بها مخالفات تؤثر على سلامة الغذاء.

وأهابت الهيئة، برئاسة الدكتور طارق الهوبي، بالمواطنين ضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، ويمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء عبر الرابط:

https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx، أو عبر الخط الساخن 16528، كما يمكن التواصل المباشر مع إدارة الشكاوى بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال البريد الإلكتروني : consumer.complain@nfsa.gov.eg، وذلك لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية

تم تنفيذ 47 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، بهدف التحقق من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء. وشملت الحملات محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الغربية، البحيرة، مرسى مطروح، البحر الأحمر، المنيا، بورسعيد، بني سويف، الإسماعيلية، المنصورة، المنوفية، الشرقية، أسيوط، سوهاج.

وأسفرت هذه الجهود عن تسجيل 4 فروع جديدة ليصل إجمالي العدد إلى 2166 فرعًا لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء لعدد 56 سلسلة تجارية.

حملات تفتيشية في الساحل الشمالي

وواصلت الهيئة حملاتها التفتيشية على المنشآت والسلاسل الغذائية في منطقة الساحل الشمالي خلال موسم الصيف، حيث تم تنفيذ 5 مأموريات رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية بالمنطقة، لضمان سلامة المنتجات المعروضة وحماية صحة المستهلكين وللتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وطرق التداول السليم للأغذية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات.

33 مأمورية رقابية بالتجمع الخامس

وقامت الهيئة بتنفيذ 33 مأمورية رقابية وحصر بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، لتعريف القائمين عليها بأهمية التسجيل بالهيئة واتباع الاشتراطات الواجبة لسلامة الغذاء داخل مختلف المنشآت الغذائية.

وشهد الأسبوع الماضي تسجيل 451 منشأة محلات عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحلات العامة 520 معاينة، واستوفت 287 منشأة اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وكثّفت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية حملاتها الميدانية في عدد من المحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، حيث نفذت 32 مأمورية رقابية شملت القاهرة، الجيزة، القليوبية، البحر الأحمر، الشرقية، الغربية، الإسكندرية، الدقهلية، المنوفية، دمياط، البحيرة، سوهاج، وتم تسجيل 11 منشأة، ليصل إجمالي عدد المنشآت التخزينية المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 1405 منشآت.

وتأتي هذه التحركات الرقابية بالتوازي مع تطبيق آلية إجراءات الإفراج تحت التحفظ والتي تشترط تسجيل كل المنشآت الغذائية لدى الهيئة؛ لضمان إحكام الرقابة المسبقة وتسريع إجراءات الإفراج.

وشهدت الفترة الماضية تسجيل 11 منشأة غذائية (مخازن، مصانع، سلع استراتيجية، محطات ومراكز تعبئة، مواد ملامسة) ليرتفع إجمالي عدد المنشآت الغذائية المدرجة في سجلات الهيئة إلى 1915 منشأة.

إصدار 1075 طلب نقل وتخزين رسائل غذائية واردة

وواصلت الهيئة دعم انسيابية حركة تداول السلع الغذائية، من خلال إصدار 1075 طلب نقل وتخزين للرسائل الغذائية الواردة، إلى جانب التحفظ على 346 رسالة غذائية واردة غير مستوفاة لاشتراطات سلامة الغذاء، وذلك في إطار حرص الهيئة على إحكام منظومة الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك.

مراقبة قطاع الألبان

نفّذت الهيئة 20 حملة تفتيشية استهدفت محالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات ذات كثافة إنتاجية عالية، شملت البحيرة، المنوفية، الدقهلية، الإسماعيلية، بني سويف، الشرقية، الغربية، بهدف التحقق من مدى الالتزام باشتراطات سلامة وجودة الألبان في مختلف مراحل التداول.

تعزيز الرقابة على المنشآت السياحية

ونفّذت إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية عددًا من الزيارات الميدانية بلغ 59 زيارة شملت أعمال التفتيش الدوري ومعاينة التراخيص بواقع 39 زيارة للمطاعم، 20 زيارة للفنادق بعدد من المحافظات ذات الأهمية السياحية، من بينها القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الإسكندرية، سوهاج، مرسى مطروح، السويس، جنوب سيناء.

وتندرج هذه الجهود ضمن خطة الهيئة التي تستهدف رفع جاهزية المنشآت خلال الموسم السياحي، وتعزيز ثقة الزائرين في جودة وسلامة الخدمات الغذائية المقدمة.

ونفّذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة عددًا من الجولات الرقابية بلغ 42 جولة على وحدات الطعام المتنقلة في محافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية، البحر الأحمر، سوهاج، كفر الشيخ، القليوبية، شمال سيناء، أسيوط.

فحص 483 طلب تظلم

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي بفحص 483 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ، في إطار دورها في مراجعة قرارات التحفظ أو الرفض الصادرة بحق الرسائل الغذائية الواردة، والتأكد من استيفاء الإجراءات وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وتحقيق التوازن بين متطلبات سلامة الغذاء وسرعة الإفراج الجمركي.

وواصلت الإدارة العامة للمجازر جهودها الرقابية والتوعوية خلال الفترة الماضية، حيث نفّذت زيارات تفتيشية استهدفت مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، إلى جانب تنفيذ 58 جولة متابعة على مصانع إنتاج المغلفات الطبيعية الحيوانية، لمراقبة عمليات التصنيع والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية، وقد تم إدراج 2 منشأة (مجزر رومي، مصنع أمعاء) للقائمة المعتمدة للهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

13 إذن تصدير مغلفات طبيعية حيوانية

وأصدرت الإدارة 13 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية الحيوانية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير المعتمدة.

ونفّذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية خلال الأسبوع الماضي 21 زيارة ميدانية في محافظات أسيوط وبورسعيد والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وشملت مراكب وسفن الصيد، مصانع الأسماك، موردي المنتجات البحرية، وشركات التصدير والتجهيز، وذلك للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية المعتمدة، وتم تسجيل 16 منشأة جديدة ليصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة بالهيئة إلى 625 منشأة تتنوع ما بين مصانع وموردين ومراكب ومزارع سمكية بمختلف المحافظات.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بالمحافظات:

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 18 حملة تفتيشية موسعة على 111 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط نصف طن أجبان بها أعفان وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، 350 كجم لحوم مجمدة منتهية الصلاحية.

وتم المرور على 20 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية خلال المرور.

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ3 أطنان (دواجن، عطارة، ألبان)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

إعدام 300 ألف بيضة

وتم تنفيذ 17 قرارًا للنيابة العامة (فحص، سحب عينات)، وبناءً على قرار النيابة العامة، تم إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية (300 ألف بيضة).

وتم تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، والإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة عددًا من الحملات التفتيشية على مركز ومدينة ادكو، حيث تم المرور على 11 منشأة غذائية، حيث تم تحرير 9 محاضر ضبط لمواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر و8 محاضر مخالفة اشتراطات للمنشآت الغذائية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتم التنبيه نحو ضرورة التسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وتوعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء.

وشملت الجولات التفقدية كلاً من مستشفى كفر الدوار العام ومستشفى أبو حمص المركزي، حيث تم الوقوف على عدد من الملاحظات المتعلقة بممارسات تداول الغذاء، وتم التنبيه على إدارات المستشفيات بضرورة العمل على تلافي هذه الملاحظات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها، بما يسهم في تعزيز سلامة الغذاء المقدم للمرضى والعاملين على حد سواء.

وقام فرع الهيئة بالمحافظة بتنفيذ حملات ميدانية شملت المرور على 34 منشأة غذائية بعدد من قرى مركز أبو حمص (الجرادات، جواد حسني، بركة غطاس، دسونس)، إلى جانب 50 منشأة غذائية بقرى الكوم الأخضر وأبو الشقاف بمركز حوش عيسى، و45 منشأة غذائية بقرى كفر بولين وصفط العنب بمركز كفر الدوار، بالإضافة إلى 16 منشأة غذائية بقرية زاوية غزال بمركز دمنهور.

وتم التنبيه على أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بكل التعليمات والاشتراطات الصحية المتعلقة بتداول الغذاء، بما يضمن توفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين، كما تم رصد عدد من المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها، وذلك في إطار حرص الهيئة على رفع كفاءة منظومة سلامة الغذاء وتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 10 حملات تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 45 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (دكرنس، ميت غمر، المنصورة، طلخا، أجا)، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 9 محاضر (نقص اشتراطات، عدم وجود شهادات صحية، تحفظ، ذبح خارج المجزر)، كما تم إعدام كمية من المواد الغذائية لظهور علامات الفساد وتغير في الخواص الطبيعية، والتحفظ على كمية من اللحوم البلدي لعدم وجود أختام مجازر حكومية عليها.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 21 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 145 منشأة غذائية وذلك بنطاق مراكز (كفر صقر، ديرب نجم، فاقوس، الزقازيق، منيا القمح، ههيا.. وغيرها من المراكز)، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم المرور على أماكن تمركز عربات الطعام بمدينة الزقازيق وتم فحص 9 وحدات وتوعية القائمين عليها بضرورة التسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وتطبيق الاشتراطات الواجبة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ بتنفيذ 2 حملة تفتيشية موسعة بالتعاون مع بعض الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، البيئة، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 7 منشآت غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 225 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر (سمك بوري، سردين، جلاش، هريسة.. وغيرها من المواد الغذائية).

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بتنفيذ 4 حملات تفتيشية، حيث تم المرور على 18 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام زيتون مخلي مجهول المصدر ومخبوزات منتهية الصلاحية.

وتمت المشاركة في حملة تفتيشية موسعة مع (مديرية الطب البيطري وجهاز حماية المستهلك والمحافظة ومديرية التموين) وتم التحفظ على كمية من اللحوم يبدو عليها تغير في الخواص الطبيعية، وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية حملات تفتيشية مشتركة مع (المحافظة، مجلس المدينة، مديرية التموين، وأسفرت عن ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ( برجر، حواوشي).

9 حملات تفتيشية

وقام الفرع بتنفيذ 9 حملات تفتيشية على 69 منشأة غذائية بنطاق مراكز (بنها، طوخ، شبين القناطر، القناطر الخيرية)، وأسفرت الحملات عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وتبدو عليها علامات فساد ظاهري، وتمت عملية الإعدام في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة اتباع التعليمات والاشتراطات الواجبة الخاصة بتداول الغذاء.