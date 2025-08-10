كتب- عمرو صالح:

شهدت ليلة الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

نشر علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، مقطع فيديو لرئيس الوزراء الفلسطيني السابق محمد اشتيه، يتحدث فيه عن هجوم 7 أكتوبر.

كشف الإعلامى محمود سعد، حقيقة الأخبار والشائعات التي انتشرت في الساعات الماضية عن عزل الفنانة أنغام في المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية، عقب خضوعها لعملية جراحية في البنكرياس.

نظمت الكلية العسكرية التكنولوجية حفل تخرج الدورة الثانية للمرشحين للعمل بمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل وذلك بعد إتمام تأهيلهم داخل الكلية.

أدان مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، قرار الحكومة الإسرائيلية احتلال قطاع غزة بالكامل.

تفقد، علاء فاروق ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة، لمتابعة سير أعمال التطوير الشاملة التي تجري بها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما تم إنجازه من تكليفات في إطار النهوض بالمحطة، وإعادتها إلى سابق عهدها.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السوحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

أعلن حزب الجبهة الوطنية رفضه القاطع وإدانته الشديدة لما أعلنه ما يُسمى بـ"المجلس الوزاري" في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن خطة تستهدف احتلال قطاع غزة وإعادة فرض السيطرة العسكرية عليه، معتبراً ذلك تحديًا صارخًا للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الأممية، واستمرارًا لسياسات العدوان والتهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني.