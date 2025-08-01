سفارة مصر بالإمارات تفتح أبوابها للتصويت في انتخابات الشيوخ 2025

كتب- محمد أبو بكر:

فتحت سفارة مصر فى الإمارات العربية المتحدة، منذ قليل، باب التصويت للناخبين المصريين المقيمين فى الإمارات للإدلاء بأصواتهم فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت الإمارات.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج البلاد على مدار يومي الخميس والجمعة، الموافقين 1 و2 أغسطس 2025، حيث تمتد فترة التصويت من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً في مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية، والبالغ عددها 136 مركزًا انتخابيًا في 117 دولة حول العالم.

ويُسمح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم من خلال تقديم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ساري الصلاحية المتضمن الرقم القومي، داخل السفارات والقنصليات المصرية بالخارج.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت في وقت سابق الجدول الزمني الكامل للانتخابات، حيث فُتح باب الترشح من 5 وحتى 10 يوليو الجاري، تلاه إعلان القائمة المبدئية للمرشحين برموزهم يوم 11 يوليو، فيما نظرت محكمة القضاء الإداري الطعون بين 14 و16 يوليو. وتُجرى الانتخابات على مرحلة واحدة، على أن يكون التصويت بالداخل يومي 4 و5 أغسطس.

وتُعلن نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ يوم 12 أغسطس، وفقًا لما سيتم نشره في الجريدة الرسمية، وتُعقد جولة الإعادة يومي 25 و26 أغسطس للمصريين بالخارج، ويومي 27 و28 أغسطس بالداخل. وتُنشر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر 2025.

اقرأ أيضًا:

رياح وأمطار وانكسار الموجة الحارة.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

بعد زعم سيدة انتسابها لعائلة مبارك.. ما عقوبة انتحال الشخصية؟

أبرزها حجر رشيد ورأس نفرتيتي.. توضيح من وزير السياحة بشأن عودة الآثار المنهوبة

إيفا فارما تستورد قلم مونجارو لمكافحة السمنة والسكري في مصر