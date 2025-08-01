غلق أول لجنة اقتراع للمصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت السفارة المصرية في مدينة ويلنجتون، عاصمة نيوزيلندا، غلق أبوابها مساء اليوم، وذلك بعد انتهاء اليوم الأول من تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، لتُسجّل بذلك أول لجنة انتخابية بالخارج تنهي عمليات الاقتراع، نظراً لفارق التوقيت الزمني الكبير بينها وبين القاهرة.

وتُجرى العملية الانتخابية للمصريين بالخارج على مدار يومي الخميس والجمعة، الموافقين 1 و2 أغسطس الجاري، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً بحسب التوقيت المحلي لكل دولة. وتُقام الانتخابات في 136 لجنة انتخابية موزعة على مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية في 117 دولة حول العالم.

وتستقبل مقار السفارات والقنصليات المصرية الناخبين للإدلاء بأصواتهم باستخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ساري الصلاحية الذي يتضمن الرقم القومي، وسط استعدادات تنظيمية مشددة تضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت في وقت سابق الجدول الزمني الكامل لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، والذي بدأ بفتح باب الترشح في الفترة من 5 وحتى 10 يوليو الجاري، تلاه إعلان القائمة المبدئية للمرشحين بأسمائهم ورموزهم الانتخابية يوم 11 يوليو، فيما تم البت في الطعون المقدمة أمام محكمة القضاء الإداري خلال الفترة من 14 حتى 16 يوليو.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات في الداخل يومي الأحد والإثنين الموافقين 4 و5 أغسطس المقبل، على أن تُعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى وتنشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 أغسطس.

وفي حالة الإعادة، سيتم تصويت المصريين في الخارج يومي 25 و26 أغسطس، وفي الداخل يومي 27 و28 من نفس الشهر، على أن تُعلن النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ يوم 4 سبتمبر 2025، وتنشر رسميًا بالجريدة الرسمية.

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