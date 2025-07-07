لفظ "الرقاصة" يثر جدلًا بالجلسة العامة لـ"النواب".. وجبالي يحذف

كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، حالةً من الجدل بسبب لفظ "الرقاصة".

وأعلن النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع تعديل قانون التعليم، قائلًا: عايزين وزير تربية وتعليم، وليس وزير ثانوية عامة، يشتغل علشان البلد يكون فيها أفق بأن الناس كلها تتعلم صح".

وتابع عضو مجلس النواب: "مش البلد اللي علمت اليونانيين، وعلمت العالم، (الرقاصة) تيجي هنا تتشهر، والعالِم يمشي منها ويتشهر بره".

واعترض أعضاء مجلس النواب على لفظ "الرقاصة تيجي هنا تتشهر"، مطالبين بحذفها من المضبطة، وعرض رئيس المجلس التصويت على حذف الكلمة من المضبطة، وهو ما وافق عليه النواب.

وأعلن النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع تعديل قانون التعليم من حيث المبدأ.

ووجه إمام الشكر إلى لجنة التعليم بمجلس النواب، على التصدي لمشروع القانون المقدم من الحكومة الذي كان يتضمن عددًا من الملاحظات ومخاوف من شبهة عدم الدستورية، قائلًا: "محاولة ترميم ما لا يترمم".

وأشار النائب إلى أن المشكلة الكبرى حقيقةً أن التعليم في مصر تحول من كونه حقًّا دستوريًّا إلى سلعة، متسائلًا: المواطن المصري بياخد منكم إيه؟ يدفع قيمة كل حاجة؛ بترول، غاز، كهرباء. ده غير مصيبة وزارة البترول في موضوع الغاز المسال".

وتابع النائب: كلنا نتعلم في مدارس حكومة واحدة، النهارده الوزارة عندها7 أنواع مدارس كل مدرسة بمصاريف غير التانية، الوزير نفسه جاي من القطاع الخاص؛ لكن الأصل إن مفيش في التعليم الأساسي قطاع خاص.