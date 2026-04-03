قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الحملات التفتيشية التي أسفرت عن إغلاق 12 مركزًا لعلاج الإدمان والصحة النفسية، تمثل رسالة واضحة من الوزارة بعدم التهاون في حماية صحة المواطن المصري، خاصة في الملفات الحساسة مثل الإدمان والرعاية النفسية.

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن بعض المراكز كانت مرخصة لكنها ارتكبت مخالفات واضحة، وتم إنذارها أكثر من مرة دون استجابة، ما استدعى اتخاذ قرار الإغلاق لضمان سلامة المرضى.

وتابع أن هناك مراكز تجاهلت الإنذارات رغم وجود قصور في الانضباط، مشيرًا إلى أن الوزارة تشترط تعليق الترخيص في مكان ظاهر داخل المركز، لتسهيل الرقابة وتفادي الحرج الاجتماعي عند طلب الاطلاع عليه.

وأشار إلى أن الوزارة خصصت خطًا ساخنًا وتطبيق واتساب يمكن من خلالهما للمواطنين إرسال استفسارات أو صور للتحقق من ترخيص أي مركز علاجي، مؤكدًا أن الرقابة مستمرة لضمان جودة الخدمات الصحية.