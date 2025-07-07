خروج قطار عن القضبان بخط "مصر - الإسكندرية" وتوقف الحركة في الاتجاهين

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه أثناء سير قطار رقم 906 (VIP) المتجه من الإسكندرية إلى القاهرة، حدث سقوط للبوجي الخلفي للعربة الثانية، وذلك أثناء مروره بين محطتي قويسنا وبنها.

وقد أسفر الحادث عن توقف حركة القطارات في الاتجاهين، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وللتعامل الفوري مع الموقف، تم الدفع بفرق الطوارئ والأوناش المختصة لرفع آثار الحادث والعمل على سرعة إخلاء الخط وإعادة تشغيل حركة القطارات في أقرب وقت ممكن.

وتتقدم الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالاعتذار لجمهور الركاب عن التأخير الناتج، مؤكدة حرصها على سلامة الركاب وسرعة انتظام حركة القطارات.

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