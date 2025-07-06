كتب - أحمد جمعة:

نجح فريق جراحة التجميل بمستشفى السنبلاوين العام بمحافظة الدقهلية، في إجراء عملية معقدة لزراعة يد مريض داخل تجويف بطنه، في محاولة لإنقاذها من البتر، عقب تعرضه لحادث حريق بالكهرباء أدى إلى تآكل الجلد والأنسجة في الذراعين والفخذ الأيسر.

وبحسب التفاصيل الطبية، تم نقل المريض إلى المستشفى، حيث جرى تنظيف اليد المصابة على مرحلتين، تلاهما إجراء عملية ترميمية دقيقة لزرع اليد داخل جدار البطن وتوزيع الجلد عليها باستخدام السديلة الجدارية.

كما تم تجهيز اليد المصابة بوضعها داخل جدار البطن، تمهيدًا لإجراء التقييم اللازم لإعادتها إلى الوضع التشريحي الطبيعي في أقرب وقت.

وصرّح الفريق الطبي أن نتائج ما بعد الجراحة حتى الآن تُعد مبشرة للغاية.

جاءت هذه العملية تحت رعاية وتوجيهات الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وبإشراف مباشر من الدكتور أحمد بدران مدير عام مستشفى السنبلاوين العام، الذي يواصل دعم وتطوير أداء المستشفى على الصعيدين الفني والإنشائي.

وشمل الفريق الطبي المنفذ للعملية: الدكتور أحمد متولي – رئيس قسم جراحة التجميل والحروق، والدكتور وليد رفعت – أخصائي جراحة التجميل، والدكتورة إسراء بركات – أخصائي جراحة التجميل.. ومن فريق العمليات: الدكتور عادل موافي – استشاري التخدير، الدكتور متولي علي – مدير قسم العمليات، الممرضة سماء محمد رشاد – مشرفة العمليات.

وتوجهت إدارة المستشفى بخالص الشكر إلى أطقم التمريض بالقسم وغرفة العمليات، ولكل من ساهم في إنجاح هذه العملية النوعية.