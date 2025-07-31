صور.. افتتاح مجزر مدينة الحمام المطور بتكلفة 35 مليون جنيه

كتب- محمد نصار:

افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، مجزر مدينة الحمام المطور بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 35 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، والدكتور زغلول أحمد خضر، مستشار وزيرة التنمية المحلية لشؤون المجازر، واللواء أمون مرتضى، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، والمهندس حسين السنيني، السكرتير العام المساعد، ورضا جاب الله، رئيس مدينة الحمام، والدكتور سامي عمار، مدير مديرية الطب البيطري بمطروح، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

وعقب الافتتاح، تفقدت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ مطروح، المجزر حيث قام المهندس آمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بعرض تفاصيل المشروع ومكوناته، وتبلغ المساحة الكلية للمجزر 2450 م2، حيث يضم: عنابر ذبح المواشي والأغنام وخدمات المجزر (ثلاجة - غلايات) وغرف ومكاتب إدارية للطبيب البيطري وطاقم العمل، كما تبلغ طاقة الذبح بالمجزر حوالي 100 رأس للعجول يوميًا وطاقة ذبح أغنام بمعدل 160 رأس أغنام.

كما أشار رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي العربي، إلى أنه تم تجهيز المجزر بكافة وسائل التأمين من أنظمة إنذار ومكافحة حريق والمراقبة وربط إلكتروني بين كافة الأنظمة وعناصر ومعدات المجزر من ميزان إلكتروني وغيرها من المعدات والتجهيزات اللازمة للكشف قبل الذبح طبقًا لأحدث المواصفات الطبية والبيئية لخطوط الذبح.

من جانبها أكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بمختلف المحافظات وإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل المجازر للحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا المشروع القومي وتقديم الخدمات للمواطنين من اللحوم بصورة صحية وآمنة، وجودة عالية ووفقًا لمعايير السلامة والصحة المهنية والمعايير البيئية.

وأشارت منال عوض، إلى سعى الوزارة بالتعاون مع المحافظات في طرح المجازر المطورة على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها بما يسهم في حسن استغلال وإدارة هذه الأصول بصورة جيدة، والحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها في هذا القطاع الحيوي وإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كل المجازر التي سيتم تطويرها ورفع كفاءتها.

من جانبه، وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الشكر والتقدير لجهود وزارة التنمية المحلية والتعاون في تطوير مجزر الحمام نصف آلي، ضمن جهود تطوير البنية الأساسية لمجازر الذبح الآمن والحفاظ على البيئة، وبما يضمن تقديم خدمات صحية وآمنة للمواطنين.

وأضاف محافظ مطروح، أن تطوير مجزر الحمام يأتي ضمن جهود محافظة مطروح ووزارة التنمية المحلية لتطوير منظومة الذبح الآمن على مستوى المحافظة ورفع كفاءة المجازر الحكومية وتحسين بنيتها التحتية، بما يضمن تقديم خدمات صحية وآمنة للمواطنين.

وأشار اللواء خالد شعيب، إلى أن تشغيل المجزر خطوة مهمة لدعم قطاع الثروة الحيوانية، وتوفير خدمات بيطرية متكاملة، تسهم في رفع مستوى الصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة داخل المحافظة، وبما يواكب توفير احتياجات الإقبال المتزايد خلال موسم الصيف، خاصة في منطقة الساحل الشمالي التي تشهد كثافة سكانية وسياحية كبيرة.

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