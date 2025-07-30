وزير السياحة والآثار: نستعد مبكرًا لموسم الحج ولا تهاون مع المخالفين

كتب- محمد أبو بكر:

أكد وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، أن موسم الحج الماضي كان ناجحًا في مجمله، وذلك بعد مراجعة الشكاوى التي وردت إليه بشأن التنظيم والخدمات المقدمة للحجاج.

وقال الوزير، خلال تصريحاته صحفية، إنه "بعد دراسة ما وصل من شكاوى، تبين أن الموسم كان جيدًا بشكل عام، مشددًا على أن الوزارة ستبدأ مبكرًا في الاستعدادات لموسم الحج المقبل لضمان أعلى درجات التنظيم والالتزام.

وأضاف فتحي: "نحن راضون عن مستوى التنظيم السابق، ولن نغامر بمصالح المواطنين"، محذرًا من أن الوزارة لن تتساهل مع الشركات المخالفة.

وتابع: "على جميع الشركات الالتزام بتعاقداتها، سواء فيما يتعلق بالإقامة أو الخدمات المتفق عليها، وأي إخلال في ذلك غير مقبول تمامًا".

وأكد أن الوزارة ستستعد هذا العام مبكرًا لموسم الحج الجديد.

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