كتب- محمد صلاح:

أجرى المهندس بهجت عبد الحليم فياض، رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، جولة ميدانية لمتابعة سير العمل بمشروع "شمس الحكمة" في مدينة رأس الحكمة بمحافظة مطروح.

بدأت الجولة بعقد اجتماع موسع ضم المهندس وليد عبد الرحمن حجاج، رئيس جهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة، والمهندس محمد عبد السلام، نائب رئيس الجهاز، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروع الذي يُنفذ لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبتكلفة تقارب المليار جنيه.

وكشف مصدر مسؤول بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء أن المشروع يستهدف تغذية 3 مخططات سكنية بالكهرباء من خلال إنشاء 3 موزعات لتوفير قدرة المرحلة الأولى العاجلة (15 ميجافولت أمبير)، عبر 31 محولاً بقدرات 1000 و500 ك.ف.أ، ضمن خطة إجمالية تستهدف قدرة نهائية تصل إلى 62 ميجافولت أمبير.

وعقب الاجتماع، توجه رئيس الشركة في جولة ميدانية لتفقد أعمال التنفيذ بالمواقع الثلاثة (Zone A, B, C)، حيث شدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل بنهاية الشهر الجاري.

رافق المهندس بهجت فياض خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية بالشركة، من بينهم المهندس يوسف شعيب، رئيس قطاع شبكات مطروح، والمهندس عبد الرازق هاشم، رئيس قطاع المشروعات، والمهندس شريف العبادي، مدير إدارة المراجعة الفنية والمشرف على المشروع، وصقر الشيخ، رئيس شبكة رأس الحكمة.

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