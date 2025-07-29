كتبت -داليا الظنيني:

أعلن الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عن خطط طموحة لخفض الأسعار بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص، وذلك لمساعدة المواطنين على الشعور بالتحسن الاقتصادي الذي أكده رئيس الوزراء مؤخرًا.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية الحدث اليوم، أن الاتحاد لن ينتظر ثلاثة أشهر لظهور تأثير انخفاض سعر الدولار على السلع المستوردة، بل سيبدأ العمل الفوري. وقد تم الاتفاق على عدة مبادرات رئيسية، وهى تقديم موعد الأوكازيون الشتوي: سيبدأ الأوكازيون الشتوي مبكرًا في 4 أغسطس المقبل.

وتابع : لن يقتصر هذا الأوكازيون على الملابس فحسب، بل سيشمل جميع السلع الغذائية والاستهلاكية التي يحتاجها المواطن، بما في ذلك المواد الغذائية ومستلزمات المدارس.

وذكر أن هناك مبادرات سلعية في السلاسل التجارية، مبينا أنه سيتم عقد سلسلة من المبادرات السلعية داخل السلاسل التجارية الكبرى،إضافة إلى مبادرات المصنعين لخفض الأسعار سيقوم المصنعون أيضًا بإطلاق مبادرات خاصة بهم تهدف إلى خفض أسعار المنتجات.

وأكمل: تهدف هذه الإجراءات المتكاملة إلى توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بشكل عاجل، بما يعكس التحسن في الظروف الاقتصادية العامة.