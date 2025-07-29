حار نهارًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد..بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من مدن القناة ووسط سيناء، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من (حلايب) على فترات متقطعة،

وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى الوجه البحري وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدينة حلايب.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 26

العاصمة الإدارية 36 25

6 أكتوبر 36 25

بنها 35 26

دمنهور 35 26

وادي النطرون 35 25

كفر الشيخ 34 24

المنصورة 35 25

الزقازيق 35 25

شبين الكوم 34 24

طنطا 33 23

دمياط 32 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 25

العريش 33 24

رفح 32 23

رأس سدر 36 24

نخل 36 22

كاترين 32 18

الطور 37 25

طابا 36 22

شرم الشيخ 40 29

الإسكندرية 31 24

العلمين 30 23

مطروح 30 23

السلوم 32 22

سيوة 36 23

رأس غارب 38 27

الغردقة 39 28

سفاجا 39 28

مرسى علم 37 29

شلاتين 38 28

حلايب 35 30

أبو رماد 36 28

رأس حدربة 35 29

الفيوم 36 25

بني سويف 37 25

المنيا 38 24

أسيوط 38 25

سوهاج 41 26

قنا 43 27

الأقصر 44 28

أسوان 45 30

الوادي الجديد 44 28

أبوسمبل 44 29