الدفع بـ9 سيارات إسعاف وإطفاء.. حريق بأحد العقارات في مصر الجديدة

كتب- محمد نصار:



أشرف د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على أعمال إطفاء الحريق الذي نشب بالعقار رقم ٢ شارع الدلتا مع المنصوري بحي مصر الجديدة.



وأشار محافظ القاهرة، إلى أن أجهزة الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق دون إصابات أو وفيات، وتقوم حاليًا بأعمال التبريد.



وقرر محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقار من الحادث، كما وجه بسرعة إزالة الأثار التي نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.



وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالمحافظة قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بمخزن بالدور الأرضي في عقار مكون من أرضي و٣ أدوار مخازن أدوات كهربائية، وامتد إلى باقي المبنى.



وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، ومسؤولو الحي، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لموقع الحادث وتم فصل المرافق وبدء الإطفاء بتواجد ٦ سيارات إطفاء مع ٣ سيارات إسعاف.