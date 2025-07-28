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سفير سويسرا: القضاء على فيروس سي في مصر "قصة ملهمة للعالم"

12:54 م الإثنين 28 يوليه 2025

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كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أندرياس باوم، السفير السويسري في القاهرة، إن قصة مصر في القضاء على فيروس سي من خلال مبادرة "100 مليون صحة" تُلهم العالم، ليس فقط بما أنجزته، بل أيضًا بتحولها إلى نموذج رائد في مكافحة سرطان الكبد.

جاء ذلك خلال كلمته بالاحتفال الذي نظمته الوزارة بمناسبة اليوم العالمي لالتهاب الكبد الفيروسي، وبمرور عامين على حصول مصر على الإشهاد الذهبي من منظمة الصحة العالمية بخلوها من فيروس “سي”.

وأوضح السفير أن الشراكة بين "روش" ومدينة الدواء المصرية "جيبتو فارما" تعكس التكامل بين الخبرة السويسرية والإنتاج المحلي المصري، وتدعم مرونة القطاع الصحي المصري وتنميته الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأعرب عن اعتزاز بلاده بهذه الشراكة كنموذج للدول التي تسعى لمواجهة التحديات الصحية.

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أندرياس باوم فيروس سي مكافحة سرطان الكبد
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