متحدث شركتي المياه بالقاهرة والجيزة يكشف موعد عودة الخدمة للمواطنين

كتب- أحمد الجندي:

قال وليد عابدين، المتحدث باسم شركتي مياه الشرب بالقاهرة والجيزة، إن خدمة المياه في طريقها للعودة الكاملة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، مؤكدًا أن العمل جارٍ على إعادة الضخ المنتظم لكافة المناطق المتأثرة.

وأوضح عابدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباحك مصري» على شاشة «MBC مصر 2»، أن محطة "جزيرة الذهب" الرئيسية عادت للعمل بكفاءتها الكاملة منذ الساعة الرابعة والربع فجرًا، ما يعني استعادة الإنتاج المعتاد من المياه بعد انتهاء العطل الذي أثر على الخدمة.

وأكد على أن فرق الطوارئ بدأت منذ الساعة السابعة مساء أمس باستخدام مصادر بديلة لضمان توفير المياه حتى عودة الكهرباء للمحطة، وهو ما سهل عملية تقليل فترة الانقطاع عن بعض المناطق.

وأكد المتحدث باسم الشركة أن المحطة تنتج حوالي 750 ألف متر مكعب من المياه يوميًا، لافتًا إلى أن النسبة الأكبر من المواطنين المتصلين بالشبكة، وتحديدًا ما بين 75% إلى 80%، وصلت إليهم الخدمة بالفعل.

وأشار إلى أن بعض المناطق، خاصة الواقعة في نهايات الشبكات، لا تزال تعاني من ضعف في تدفق المياه، نتيجة عدم استقرار ضغط الشبكة حتى الآن، لكنه طمأن المواطنين بأن الأمور تسير نحو التحسن التدريجي خلال الساعات المقبلة.

وأكد " وليد" على أن عودة الخدمة بالكامل مرتبطة بانتهاء المنازل القريبة من مصادر المياه من ملء خزاناتها، وهو ما سيسهم في تقليل الضغط وتحقيق التوزيع العادل للمياه في المناطق الطرفية، مطالبًا بترشيد الاستهلاك لتسريع وتيرة انتظام الخدمة.

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