تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

شادي زلطة: التظلم على نتائج الثانوية متاح لأسبوعين وإبلاغ فوري لمكتب التنسيق بأي تعديل

نفى شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة الشائعات المتداولة حول وجود أخطاء في تصحيح امتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا أنها لا تستند إلى حقائق وتهدف إلى التشكيك في العملية التعليمية.

قال زلطة خلال تصريحات تليفزيونية إن هذه الادعاءات مضللة وتستهدف إثارة القلق بين الطلاب وأسرهم.

محافظ شمال سيناء: الدعوات لاقتحام المعابر بالقوة تعني الدخول في حرب شاملة

أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن مصر تتعامل مع أزمة غزة بحكمة ومسؤولية، رافضًا أي مزايدة على موقفها التاريخي الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

خلال تصريحات تليفزيونية، قال مجاور: "مصر لم تغلق معبر رفح من جانبها كما يروج البعض، بل تدير الأمور وفق معادلات دقيقة تجمع بين العقلانية والشجاعة"، مشيرًا إلى أن الوضع في غزة خطير ويقترب من المجاعة بالفعل.

شعبة الأدوية: لا نواقص بالأدوية الاستراتيجية والعجز الحالي في بعض الأصناف المستوردة

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن السوق المصري لا يعاني من أي نقص في الأدوية الاستراتيجية، مشيراً إلى أن الأزمة الحالية تقتصر فقط على بعض الأصناف المستوردة أو التي لا يوجد لها بدائل محلية.

خلال تصريحات تليفزيونية، أوضح عوف أن نقص السيولة اللازمة لاستيراد المواد الخام يمثل التحدي الرئيسي الذي يؤخر تصنيع بعض الأدوية، مضيفاً أن هناك جهوداً جارية لحل هذه الأزمة.

كيف تتعامل مع انقطاع الماء قبل إتمام الوضوء؟.. الإفتاء توضح

أوضح الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، الرأي الفقهي عند انقطاع الماء قبل إتمام الوضوء.

قال عبد السلام، خلال حوار ببرنامج "فتاوى الناس" على قناة "الناس" إن انقطاع الماء قبل إتمام غسل جميع أعضاء الوضوء يجعل الطهارة غير صحيحة، مما يمنع الصلاة بها لأن الاستمرارية شرط أساسي.

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار الموجة الحارة التي تضرب مصر حاليًا، والتي تمثل ثالث موجة حر هذا الصيف.

وقالت غانم خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا لايف": "تستمر هذه الموجة الحارة حتى يوم الثلاثاء المقبل، مصحوبة بارتفاع كبير في نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بدرجات الحرارة".

هل يجوز للحامل الصلاة جالسة؟.. الإفتاء تجيب

أوضح الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحامل التي تصلي وهي جالسة بسبب مشقة القيام أو وجود ضرر مؤكد على صحتها أو على الجنين، لا إثم عليها وصلاتها صحيحة بإذن الله، طالما تعذّر عليها القيام التام في الصلاة.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، ردًا على سؤال لسيدة قالت إنها حامل في توأم بعد صبر طويل، وتبدأ الركعة الأولى من الصلاة وهي واقفة ثم تُكمل باقي الركعات جالسة، بسبب ثقل الحمل وعدم قدرتها على الوقوف لفترة طويلة، إن القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة لا يُسقطه إلا العجز، فإذا ثبت أن الوقوف يُسبب لها ضررًا، أو نصحها الطبيب بعدم الوقوف الطويل، فلها أن تصلي جالسة ولا حرج عليها، لأن "المشقة تجلب التيسير".