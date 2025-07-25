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161 شاحنة مصرية تدخل غزة.. واتصالات بين القاهرة والدوحة

07:00 م الجمعة 25 يوليو 2025

دخول 161 شاحنة مساعدات لغزة

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد مصدر مصري، دخول 161 شاحنة من المساعدات إلى قطاع غزة، بدءًا من أمس الخميس حتى فجر اليوم الجمعة، عبر معبري زكيم شمال قطاع غزة وكرم أبو سالم.

وأضاف المصدر للقاهرة الإخبارية، أنَّ المساعدات تشتمل على شحنات من الدقيق ولبن الأطفال والمواد الغذائية، مشيرًا إلى استمرار دخول المساعدات لليوم الثالث.

وكشف مصدر، أن هناك اتصالات مكثفة بين الوسيطين المصري والقطري للتشاور بخصوص آخر المستجدات الخاصة بالمفاوضات بين إسرائيل وحماس.

وأشار المصدر إلى الطرفان اتفقا على استكمال التفاوض بعد التشاور خلال الأيام القادمة للانتهاء من نقاط الاختلاف بين الطرفين.

كما أوضح المصدر وفقا للقاهرة الإخبارية، إلى استمرار تكثيف جهود الوسطاء لاستكمال عملية إدخال المساعدات لقطاع غزة خلال الأيام المقبلة.

وكانت حماس أعلنت، صباح الخميس، أنها سلَّمت الوسطاء ردَّها على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وكذلك ردَّ الفصائل الفلسطينية على الموضوع نفسه.

ولم يقدم بيان حماس أي تفاصيل إضافية أو توضيحات بشأن فحوى ومضمون الرد الذي قدمته على مقترح التهدئة الأخير المقدم لها.

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