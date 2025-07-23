كتبت: داليا الظنيني:

شدد الإعلامي أحمد موسى على أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الأخيرة بشأن الأوضاع في قطاع غزة، تعكس الموقف المصري الثابت الذي يعرفه العالم، رغم محاولات جماعة الإخوان الإرهابية التشكيك فيه.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن إسرائيل تشهد حالة غير مسبوقة من الارتباك والمعارك، متسائلًا: «هل تناول نتنياهو طعامًا مسممًا أم كانت هناك محاولة لاغتياله؟».

وأضاف أن موقف مصر من القضية الفلسطينية كان واضحًا منذ اليوم الأول، مشيرًا إلى خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في 10 أكتوبر 2023 داخل أكاديمية الشرطة، والذي قال فيه بوضوح: "لا للتهجير، ومصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية"، ليكون بذلك أول رئيس على مستوى العالم يعلن موقفًا حاسمًا بهذا الشكل.

وأكد موسى أن مفهوم التهجير يتساوى مع تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما ترفضه مصر قطعًا، موضحًا أنه لا توجد أرض بدون شعب، وأن الفلسطينيين أصحاب حق في البقاء على أرضهم، ومن يُجبر على مغادرتها قد لا يعود أبدًا.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء كان قد تطرق خلال مؤتمر صحفي سابق في 4 مارس الماضي، المعروف بـ"قمة فلسطين"، إلى أن مصر نجحت في الحصول على توافق عربي وإسلامي بشأن خطة إعادة إعمار قطاع غزة، وهو ما يؤكد دعمها الكامل للقضية الفلسطينية على جميع المستويات.

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