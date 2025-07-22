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عائلة الأسير الإسرائيلي بريسلافسكي: نريد إطلاعنا على الوضع بأكمله

10:09 م الثلاثاء 22 يوليه 2025

الأسير الإسرائيلي بريسلافسكي

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وكالات

أوضحت عائلة الأسير الإسرائيلي روم بريسلافسكي أنه لا أحد يعرف مكان روم، مطالبة بلقاء رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أو وزير الدفاع يسرائيل كاتس.

وأضافت العائلة: نريد من المسؤولين إطلاعنا على الوضع بأكمله لا تقديم معلومات جزئية.

وكانت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قد أعلنت مساء اليوم، عن فقدان الاتصال بمجموعة المقاومين المكلفة بتأمين الجندي الإسرائيلي الأسير روم بريسلافسكي، وذلك عقب عملية توغل عسكرية إسرائيلية في مناطق يُعتقد بوجود الأسير فيها.

وقال الناطق باسم سرايا القدس في بيان رسمي: "نفيد بفقد الاتصال منذ يوم أمس مع مجموعة التأمين التي تحتجز الجندي الصهيوني روم بريسلافسكي، وذلك بعد عملية اقتحام نفذتها قوات الاحتلال ومحاصرتها لعدد من المناطق التي يُتوقع وجود الأسير بداخلها".

وتابع: "لا نعلم مصير المجموعة أو الأسير حتى هذه اللحظة".

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عائلة الأسير الإسرائيلي روم بريسلافسكي الأسير الإسرائيلي روم بريسلافسكي رئيس الأركان الإسرائيلي وزير الدفاع يسرائيل كاتس.
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