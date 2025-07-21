طقس اليوم الاثنين بالظواهر الجوية ودرجات الحرارة

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الاثنين، مشيرة إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية خلال ساعات النهار، يصاحبها ارتفاع في نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وأوضحت الهيئة أن الطقس ليلاً سيكون مائلًا للحرارة ورطبًا، خاصة في الساعات الأولى من الصباح، مما يتطلب الحذر عند القيادة في تلك الفترات.

كما أشارت إلى تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على مناطق من شمال البلاد تمتد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية إلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

وأضافت الأرصاد أن هناك نشاطًا ملحوظًا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء، بسرعة تتراوح بين 30 إلى 36 كيلومترًا في الساعة، ما قد يساهم نسبيًا في تقليل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خلال فترات المساء.