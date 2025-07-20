تجديد تكليف "السيد جلال" مديرًا للتأمين الصحي بالقاهرة

كتب- أحمد جمعة:

قرر الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، تجديد تكليف الدكتور السيد جلال، مديرًا لفرع التأمين الصحي بالقاهرة لمدة 6 أشهر.

ونصت المادة الأولى من القرار الذي حمل رقم (604) لسنة 2025، على "يُجدد تكليف الدكتور السيد جلال السيد المرشدي – طبيب بشري بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف الطب البشري – للقيام بأعمال مدير عام فرع القاهرة لمدة سنة اعتبارًا من 28/7/2025، على أن يُعاد العرض بالتقييم قبل انتهاء مدة التكليف".

وأشار القرار لأحقية السلطة المختصة في إنهاء هذا التكليف قبل انتهاء مدته إذا اقتضت مصلحة العمل، على أن يُعمل بالقرار اعتبارًا من تاريخه، وتُخطر به الجهات المختصة لتنفيذه.

يُذكر أن الدكتور السيد جلال يشغل منصب مدير عام فرع القاهرة للتأمين الصحي منذ 3 أشهر، وجاء قرار التجديد استمرارًا لخطة تطوير أداء الفروع التابعة للهيئة.

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