رئيس التأمين الصحي: 223 ألف مريض أورام يتلقون العلاج في 24 مستشفى

كشف الدكتور أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي، جهود الهيئة في تقديم العلاج لمرضى الأورام من خلال مستشفيات الهيئة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأشار "مصطفى"، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، إلى أن 223 ألف مريض أورام يتلقون العلاج عبر التأمين الصحي في 24 مستشفى، بتكلفة بلغت نحو 9.5 مليارات جنيه لجميع أشكال العلاج، بما يشمل الكيماوي والإشعاعي وغيرها.

وأوضح رئيس الهيئة، أن مستشفيات التأمين الصحي تشارك بفاعلية في المبادرات المختلفة لمواجهة الأورام، بهدف توسيع نطاق الرعاية الصحية وضمان تقديم العلاج للمواطنين على مستوى الجمهورية.



