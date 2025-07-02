خالد الجندي: التدبر الحقيقي يكون بالتسليم لأوامر الله ورسوله

كتبت -داليا الظنيني:

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن التدبر الحقيقي في الدين لا يكون فقط بالحفظ أو التكرار، بل بالتطبيق العملي والتسليم لأوامر الله ورسوله، دون الالتفات إلى ما يخالف ذلك من أفكار بشرية أو نظريات.

وأكد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأربعاء أن المسلم لا بد أن يسأل نفسه سؤالًا صريحًا، قائلًا: "سؤال عقر... سؤال حلو قوي: أنا كمسلم استفدت إيه؟ استفدت إيه لما النبي ﷺ يقول لي: قال رسول الله، وأنا أقول لأ، ده نيتشه قال، وماركس كتب، وويل ديورانت بيقول؟! أنا مالي ومال نيتشه، ومال شيكسبير؟! إنت بتنهار ليه قدام أي اسم أجنبي؟! فين عقيدتك؟ فين تسليمك؟!".

وأضاف: "التدبر مش بس إنك تقرأ، التدبر تطبيق عملي، لما ربنا يقولك حاجة أو النبي ﷺ يوصيك بأمر، تسلّم وتقتنع وتمشي على هديه، النبي قال: (خذوا عني مناسككم)، وقال إن الحجاب فريضة، ييجي واحد دلوقتي يقولك الحجاب مش فريضة؟! تسيب القرآن والسنة وتروح لزيد وعبيد ونطّاط الحيط؟! عيب".

وتابع الشيخ الجندي حديثه عن قضية الإيمان بالغيب، قائلًا:"القرآن علّمنا نقول: (قل الله أعلم بما لبثوا)... هي دي التربية، هي دي العقيدة، إنك تسلّم لله وتقول: سمعنا وأطعنا، ما تفضلش تسأل فين يأجوج وماجوج؟ وفين الذرية اللي اتسخطت قردة وخنازير؟ أنا مش عارف هم فين، بس أنا مصدق القرآن، ومش محتاج رأي كارل ولا كارل ماركس!".

وتابع: "يا شباب، عاوزين تربية حقيقية؟ قولها من قلبك: (قل الله أعلم بما لبثوا)، ردّدها، عش بيها، سلّم بيها... لأنها مفتاح الإيمان والتسليم لله عز وجل".

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