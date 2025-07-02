جامعة MSA تُعين الدكتور نادر البكل قائمًا بأعمال رئيس الجامعة

كتب-عمرو صالح:

أعلنت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA عن تعيين الدكتور نادر البكل عميد كلية طب الأسنان قائمًا بأعمال رئيس الجامعة، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025.

وبحسب بيان، يأتي هذا القرار بعد رحيل قامة أكاديمية وعلمية كبيرة، الدكتور خيري عبد الحميد، رئيس الجامعة السابق، والذي قدّم للجامعة مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات.

وقالت الجامعة في بيان لها، نسأل الله التوفيق والسداد، مؤكدين على أن الجامعة ستواصل أداء رسالتها العلمية والتعليمية والبحثية والمجتمعية بكل تميّز وبأعلى معاير الجودة المحلية والدولية.

وكانت نعت أسرة جامعة MSA، والدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس أمناء الجامعة، الدكتور خيري عبد الحميد، مؤسس ورئيس الجامعة والذي وافته المنية اليوم.

وقالت الجامعة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لقد فقدت الجامعة برحيل الدكتور خيرى عبد الحميد، قامة علمية كبيرة وقائدًا أكاديميًا أفنى حياته في خدمة الجامعة وأسهم بعطائه في الارتقاء بها وعلو مكانتها خلال 30 عامًا متواصلة وبعد رحلةٍ حافلة بالعطاء والعلم والعمل المخلص، كانت فيها مصلحة الجامعة نصب عينيه دائمًا.

وتابعت: ترك الدكتور خيري عبد الحميد بصماتٍ لا تُمحى في تاريخ الجامعة، وخلّف إرثًا من القيم والمبادئ والعمل الجاد سيظل حيًا في وجدان كل من عرفه أو عمل معه.

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