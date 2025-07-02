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"الكهرباء": الصيانات وحرارة الصيف وراء الانقطاعات المؤقتة

10:45 ص الأربعاء 02 يوليه 2025

انقطاع الكهرباء

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كتب- محمد صلاح:


أوضح مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الانقطاعات المؤقتة التي شهدتها بعض المناطق خلال الأيام الماضية تعود إلى أعمال الصيانة الدورية، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة التي تسببت في بعض الأعطال الطارئة بالمغذيات والأكشاك الكهربائية.


وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إلى أن أعمال الصيانة تتم بانتظام للحفاظ على كفاءة الشبكة، وتتطلب في بعض الأحيان فصل التيار مؤقتًا، وهو إجراء طبيعي يتم وفق خطة معتمدة في جميع شركات التوزيع.


وأضاف أن شكاوى تم رصدها من مناطق في الأقصر والمنوفية والشرقية، فضلاً عن بعض المناطق في الجيزة، مثل شارع فيصل والهرم، تتعلق بانقطاع التيار لفترات قصيرة بسبب أعطال في الكابلات الرئيسية، موضحًا أن فرق الصيانة تدخلت لاستبدال الكابلات القديمة بأخرى جديدة.


وأكد أن الوزارة اتخذت إجراءات استباقية لضمان استقرار التغذية الكهربائية في لجان امتحانات الثانوية العامة، من خلال تأمين مولدات ديزل احتياطية في محيط اللجان تحسبًا لأي طارئ.


كما شدد المصدر على أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى في جميع شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت، الذي ألزم رؤساء الشركات بالتواجد الميداني بشكل يومي ووقف جميع المناورات والصيانات غير الضرورية خلال هذه الفترة، لضمان استمرارية التيار دون انقطاعات.


ولفت إلى أن الوزارة انتهت من تنفيذ مشروعات الاستعداد للصيف، ضمن خطة استثمارية شاملة لتحسين كفاءة الشبكة ومواجهة الأحمال المتزايدة.



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