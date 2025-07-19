كتبت - داليا الظنيني:

أكد السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، على الأهمية الكبيرة لمجلس الشيوخ، واصفًا إياه بأنه "بيت الخبرة التشريعية".

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" على فضائية "الحياة"، أوضح القصير، أن المجلس يضم قامات محترمة قادرة على تقديم الرأي في القوانين والتشريعات المقدمة من الدولة أو مجلس النواب.

وأضاف الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية: "مجلس الشيوخ له وزنه وقيمته في العملية التشريعية، وهو يمثل جزءًا أساسيًا من مؤسسات الدولة".

وشدد على أهمية المشاركة الانتخابية، مضيفًا: "أخرج وأدلي بصوتك من أجل مصر، فهذا واجب وطني وحق دستوري".

كما أشار الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية إلى أن خروج المواطنين للتصويت يدعم الديمقراطية والتعددية، ويضمن تمثيل كل الاتجاهات في المجلس.

وأكد أن المشاركة الانتخابية تمكن المواطن من اختيار ممثليه بحرية، دون أي توجيه أو إملاءات، قائلًا: "الضمان الأساسي للعملية الانتخابية هو خروج المواطن ليدلي بصوته ويختار من يشاء".

ولفت القصير إلى أن خروج المواطنين بكثافة يعطي صورة للعالم بأن مصر دولة مستقرة تتمتع بديمقراطية حقيقية تدعم مؤسساتها، مضيفًا: "هذا الأمر واجب وطني، ويجب أن يؤمن به جميع المواطنين".