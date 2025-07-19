كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد الأمريكي يعاني من خلل هيكلي خطير في ميزانه التجاري، حيث تبلغ الواردات 4.3 تريليون دولار بينما لا تتجاوز الصادرات 3.1 تريليون دولار.

خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أضاف أن هذا العجز يقدر بنحو 2 تريليون دولار، وهو ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية عالية كمحاولة لمعالجة هذا الخلل.

وتابع الخبير الاقتصادي موضحًا أن هذه الرسوم تتعارض مع مبادئ التجارة العالمية التي دعت إليها الولايات المتحدة نفسها عبر منظمة التجارة العالمية.

وأشار إلى أن القرارات الأمريكية تزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق، مما يؤثر سلبًا على سلاسل الإمداد العالمية ويثير تقلبات كبيرة في أسعار السلع الأساسية مثل المحروقات.

أكد الدكتور شعيب أن سياسات الحمائية الاقتصادية التي ينتهجها ترامب فشلت في تحقيق التوازن المطلوب، مشيرًا إلى أن حماية الصناعة المحلية لا تكون بفرض رسوم جمركية، بل من خلال تطوير الصناعات الأمريكية لتنافس عالميًا.

وأضاف أن هذه الإجراءات تزيد من أزمة الديون العالمية التي تجاوزت 316 تريليون دولار، منها 38 تريليون دولار على الولايات المتحدة نفسها.

وحذر الخبير الاقتصادي من أن التوترات التجارية الحالية تؤثر بشكل خاص على الدول الناشئة، حيث تقلل من قدرتها على تحقيق تنمية حقيقية.

وأشار إلى أن الصين والولايات المتحدة تساهمان بنسبة 45% في القطاع الصناعي العالمي، مما يجعل أي توتر بينهما يؤثر على الاقتصاد العالمي بأكمله.