كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

نظم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية، زيارة إلى مستشفى 57357 لتوزيع الهدايا على الأطفال والأسر التي تتلقى العلاج في المستشفى وبث روح الأمل والتفاؤل في نفوسهم.

وشارك في الزيارة مجموعة من المشاركين في برنامج سفراء السلام الذي يقيمه منتدى حوار الثقافات في الهيئة القبطية الإنجيلية، والذين يمثلون فئات مختلفة من المجتمع المصري، من رجال الدين المسلمين والمسيحيين، والمجتمع المدني وأساتذة الجامعات والإعلاميين.

وتعرف وفد الهيئة القبطية الإنجيلية على تفاصيل عن علاج الأطفال داخل مستشفى 57357 وكيفية استقبال الحالات وعمل بروتوكول علاج لهم من بداية دخولهم المستشفى حتى تماثلهم للشفاء.

وعبر المشاركون في الزيارة عن سعادتهم بهذه الزيارة التي أظهرت جانب آخر من العمل الجاد والعمل التطوعي، الذي يهدف إلى تخفيف الآلام عن الأطفال وذويهم جراء هذا المرض اللعين، وبدون أي تكلفة للعلاج والإقامة داخل المستشفى.

كذلك عملت إدارة مستشفى 57357 على توفير مرافق للزائرين للإجابة عن كل الأسئلة والاستفسارات التي تدور بخاطرهم عن العمل والعلاج داخل المستشفى من البداية للنهاية وهو ما لاقى ترحيبا كبيرا من المشاركين في الزيارة.

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