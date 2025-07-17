كتب- محمد نصار:

تشهد البلاد اليوم ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على أغلب المناطق، حيث تُسجل العظمى في القاهرة الكبرى نحو 39 درجة مئوية في الظل، مع استمرار الأجواء الحارة والرطبة خلال فترات النهار.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، إنه تظهر بعض الشوائب العالقة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال البلاد، ما قد يؤثر نسبيًا على جودة الهواء والرؤية.

وأضافت الأرصاد: أما في مناطق جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، فتستمر موجات الرمال المثارة على عدد من المناطق، تشمل: حلايب وشلاتين، مرسى علم، أسوان، المجرى الملاحي لبحيرة ناصر، أبو سمبل، الأقصر، مناطق من مصر الوسطى.

وتؤدي هذه الأتربة والرمال المثارة إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق السريعة والمناطق المكشوفة، لذا يُنصح بتوخي الحذر أثناء القيادة.

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