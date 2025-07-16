كتب- محمد سامي:

شهد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الأربعاء، بمركز التدريب الدولي بالمقر الرئيسي للجهاز بالقاهرة الجديدة، فاعليات ختام البرنامج التدريبي للحاصلين على الضبطية القضائية وتأهيلهم للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية في الأسواق في ظل المتغيرات الحالية.

واستمر البرنامج على مدى أسبوعَين في المقر الرئيسي للجهاز، والمخصص لمأموري الضبطية القضائية، بحضور 100 متدرب من قيادات الجهاز بمختلف القطاعات على مستوى محافظات الجمهورية، استعدادًا للدفع بهم ميدانيًّا تحقيقًا لمزيد من الانضباط بالأسواق.

وتضمن البرنامج التدريبي عددًا من المحاور، شملت: المهارات القانونية، وجمع الاستدلالات، وإجراء التفتيش ميدانيًّا على المنشآت التجارية باستخدام الأساليب العلمية والتكنولوجية الحديثة، والتحول الرقمي وأثره على الخدمات المقدمة للمواطنين، وإدارة الأزمات والحد من المخاطر.

يأتي هذا البرنامج في إطار استراتيجية الجهاز لبناء كوادر رقابية مؤهلة قادرة على التعامل بكفاءة مع مُستجدات السوق، وتعزيز الوجود الميداني في المحافظات؛ لمواجهة أية ممارسات سلبية أو مخالفات ضارة بحقوق المستهلك.

وشمل البرنامج مجموعة متكاملة من المحاور النظرية والعملية، ركزت على الإطار القانوني لصلاحيات مأموري الضبط القضائي، وتطبيق قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وآليات جمع الاستدلالات، وتحرير المحاضر، وإعداد تقارير الضبط بشكل قانوني منضبط، والتفتيش الميداني على الأسواق والمنشآت التجارية، مع تدريب عملي ميداني داخل عدد من الأسواق الفعلية.

وأعرب السجيني عن سعادته البالغة بهذا البرنامج التدريبي المتميز للغاية، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يُعد محطة محورية في تطوير الأداء الرقابي للجهاز.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن هذه الدفعة الجديدة تم اختيارها بعناية من مختلف الإدارات والأفرع الإقليمية للجهاز، وستُشكّل قوة دعم رئيسية في ضبط الأسواق.

وأكد رئيس الجهاز أن أعضاء هذه الدفعة الجديدة سيكونون حائط الصد الأول لحماية المواطن، ومواجهة أي انتهاك لحقوقه، والعمل على استعادة الانضباط والثقة في الأسواق خلال الفترة المُقبلة .

وشهد رئيس الجهاز جانبًا من المحاكاة العملية التي نفذها المتدربون، والتي جسدت سيناريوهات واقعية للتعامل مع المخالفات في الأسواق، بدءًا من عمليات التفتيش وجمع الاستدلالات، مرورًا برصد المخالفات وتوثيقها، وانتهاءً بتحرير المحاضر وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.

وأبدى السجيني إعجابه بمستوى الأداء والانضباط الذي ظهر به المتدربون، موجِّهًا الشكر والتقدير لفريق العمل القائم على إعداد وتنفيذ البرنامج التدريبي؛ لما بذلوه من جهد مخلص وتنظيم احترافي انعكس بوضوح على جودة المحتوى ومستوى أداء المتدربين.

وأعرب أعضاء الضبطية القضائية الجُدد عن خالص شكرهم وتقديرهم لرئاسة الجهاز على ما لمسوه من دعم وثقة وحرص حقيقي على الاستثمار في العنصر البشري.