طقس الأربعاء يتصدر اهتمام محركات البحث.. ما الأسباب؟

كتب-محمد شاكر:

تصدر طقس يوم الأربعاء قوائم البحث على الإنترنت، بعد إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن بداية موجة حارة جديدة تضرب مختلف أنحاء البلاد، مع توقعات بسقوط أمطار، وسط تحذيرات من تقلبات جوية حادة تستدعي الحذر واتباع إجراءات وقائية، أبرزها تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

ووفقًا لتوقعات خبراء الأرصاد، يسود طقس شديد الحرارة ورطب نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، بينما يكون حارًا ورطبًا على السواحل الشمالية، في حين يسود ليلًا طقس مائل للحرارة ورطب على أغلب المناطق.

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد كون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وفرص سقوط أمطار خفيفة مساء قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من ( حلايب - الشلاتين - أبوسمبل - أسوان ) تكون خفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

كما يلاحظ نشاط رياح مصاحب للسحب الرعدية يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، وكذلك نشاط رياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأضاف الخبراء أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 الى 2.25 متر واتجاه الرياح : شمالية غربية : شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 الى 2 متر واتجاه الرياح: شمالية غربية: جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 37 25

العاصمة الإدارية 38 24

6 أكتوبر 38 24

بنها 37 25

دمنهور 35 23

وادي النطرون 37 23

كفر الشيخ 35 23

المنصورة 36 24

الزقازيق 37 25

شبين الكوم 36 24

طنطا 36 24

دمياط 34 24

بورسعيد 35 26

الاسماعيلية 39 25

السويس 37 24

العريش 35 23

رفح 34 22

رأس سدر 38 23

نخل 36 18

كاترين 32 17

الطور 37 25

طابا 36 22

شرم الشيخ 38 29

الإسكندرية 35 23

العلمين 32 22

مطروح 31 22

السلوم 32 21

سيوة 35 21

رأس غارب 38 28

الغردقة 38 29

سفاجا 38 28

مرسى علم 37 28

الشلاتين 41 28

حلايب 36 29

أبو رماد 39 28

رأس حدربة 36 29

الفيوم 38 24

بني سويف 38 24

المنيا 39 23

أسيوط 40 24

سوهاج 40 25

قنا 42 25

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

الوادى الجديد 40 23

أبوسمبل 41 28



اقرأ أيضًا:

ننشر شروط الحصول على وحدة سكنية بديلة في قانون الايجار القديم

سؤال برلماني بشأن الإيصال المتداول بزيادة الملاك للأجرة



