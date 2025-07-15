مفتي الجمهورية: دعم مستمر للمؤسسات العلمية والإفتائية في بنجلاديش

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، حرص دار الإفتاء المصرية على تعزيز الوعي الديني الرشيد وتقديم الدعم العلمي والشرعي لخريجي الأزهر في مختلف أنحاء العالم .

وأضاف مفتى الجمهورية، أن دار الإفتاء المصرية تواصل تعاونها الوثيق مع المؤسسات العلمية والإفتائية في دول جنوب آسيا، وخاصة في بنجلاديش، بما يسهم في تعزيز المنهج الوسطي الأزهري، ومواجهة التيارات المتطرفة من خلال الفهم الصحيح للنصوص الشرعية .

جاء ذلك خلال استقبال المفتي اليوم الثلاثاء، لوفد من ممثِّلي رابطة خريجي الأزهر الشريف في بنجلاديش برئاسة قاضي شمس الدين، ممثل الرابطة في دكا، وذلك بحضور مجموعة من طلاب الأزهر البنجاليين، حيث جاء اللقاء في إطار تعزيز التواصل العلمي والديني بين دار الإفتاء المصرية والجاليات الإسلامية في دول جنوب آسيا، ولا سيما الأزهر الشريف .

من جانبه، أعرب رئيس وفد رابطة خريجي الأزهر في بنجلاديش قاضي شمس الدين، عن بالغ شُكره وتقديره لفضيلة مفتي الجمهورية ولدار الإفتاء المصرية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مثمنًا الدَّور الرائد الذي تضطلع به الدار في خدمة الإسلام والمسلمين، ولا سيما في دعم أبناء الأزهر الشريف المنتشرين في بقاع العالم .

وأكد أن دار الإفتاء المصرية تمثِّل مرجعية علمية موثوقًا بها ومنارة فكرية تضيء طريق الاعتدال والوسطية، وأن جهودها في نشر الفهم الصحيح للدين وتقديم الفتوى المنضبطة كان لها بالغ الأثر في تحصين المجتمعات الإسلامية من الفِكر المتطرف والانحرافات العقدية، مشيرًا إلى أن خريجي الأزهر في بنجلاديش ينظرون إلى الدار باعتزاز كبير، ويحرصون على الاستفادة من علمها وخبرتها ورسوخ قدمها في ميادين الفقه والإفتاء .

وفي سياق الاهتمام بالقضايا الشرعية التي تواجه الجاليات الإسلامية في الخارج، طلب الوفد من فضيلة مفتي الجمهورية تزويدهم بنسخة من بعض الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية، للاستفادة منها في دعم العمل الإفتائي وتكوين مرجعية علمية للدارسين والمفتين في بنجلاديش، وقد وجَّه فضيلة المفتي بتوفير ما يحتاجون إليه من مؤلفات علمية؛ لتكون معينًا للمتخصصين والمشتغلين بالعمل الإفتائي .

وفي ختام اللقاء، سلَّم السيد حسن مسعود رئيس أكاديمية البحوث البنجلاديشية وممثل طلاب بنجلاديش في الأزهر، دعوةً رسميةً إلى فضيلة المفتي لحضور المؤتمر الأول للأكاديمية، المقرَّر انعقاده يوم الجمعة الموافق الأول من أغسطس، تحت عنوان "جهود الإمام أحمد رضا خان العلمية والشرعية" .