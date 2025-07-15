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اجتماعات ثلاثية في القاهرة لبحث ترتيبات وقف إطلاق النار في غزة

04:34 م الثلاثاء 15 يوليو 2025

قناة القاهرة الإخبارية

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كتب- محمد نصار:

كشفت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، أن القاهرة تستضيف حاليًا اجتماعات ثلاثية بين مسؤولين من مصر وقطر وإسرائيل، لمناقشة التفاصيل المتعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وخروج المرضى، وعودة العالقين، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها مصر لدفع مسار وقف إطلاق النار.

وأشارت المصادر، إلى أن الاجتماعات، التي تستمر لمدة يومين، تشهد تقدمًا وتوافقًا بشأن عدد من الملفات الإنسانية في إطار الاتفاق المرتقب لوقف إطلاق النار.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن التحركات المصرية المكثفة لتذليل العقبات التي تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، والتأكيد على حرص الدولة المصرية على ضمان تدفق المساعدات إلى قطاع غزة بكميات كافية، وبما يلبّي الاحتياجات الإنسانية العاجلة لمواطني القطاع.

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قناة القاهرة الإخبارية وقف إطلاق النار غزة
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